街口支付入股華頓投信 創業界首例

（中央社記者江明晏台北4日電）街口網絡公司今天宣布，正式取得國票華頓投信的股權，街口網絡除了旗下100%持有的專營電子支付機構街口支付，再添投資投信，成為業界首例。

國票華頓投信執行長將由街口執行長胡亦嘉出任，董事長與總經理人選則待金管會同意後公布。

胡亦嘉表示，觀察現在多數投信仍採取由銀行作為銷售機構，服務高資產的個人，或和保險公司配合組成產品。這與現今發展行動化、網路化的趨勢不同，且難以打入年輕族群，而政府現在積極推動行動支付、開放銀行與即將開展網路銀行等，相信投信在金融科技的生態中，也應朝向網路化邁進。

他表示，入股華頓投信的目標除了將其轉型成發展網路化的投信，直接接觸消費者，並發揮網路效應，讓所有人以小額就可以買基金，以積沙成塔的方式，壯大基金規模並同時達到普惠金融的目標。而華頓投信也同時計畫吸納更多金融領域的人才加入，尤其吸引海外的優秀金融人才回流，創造更符合一般人的金融商品，尤其是收益穩定的基金商品。

街口指出，未來在電子支付結合投信方面，將由街口支付處理金流，由華頓投信提供並銷售基金商品，將有雙重的KYC身分認證，也盼望在完全保障用戶權益、完全落實實名制與反洗錢等金融相關規範、與完全保障用戶個資的前提下，在新的電子支付法規與舊有的投信法規之間，能加快法規整合與鬆綁，例如開放貨幣型基金外的基金產品能使用電子支付付款、合併用戶下單的指示等。

根據資策會2018年行動支付調查，街口支付的市占率在45歲以下為第一名，街口支付為20.9%，Line Pay 20.8%、Apple Pay 18.7%，且越年輕的族群街口支付的領先越多，顯示街口支付在年輕族群間品牌地位，而街口支付在電子支付機構中，支付金額占所有專營機構超過8成，街口希望，結合華頓投信後，能讓街口的發展更多元，更深入發展金融科技服務。（編輯：郭萍英）1080304