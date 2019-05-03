擺脫依賴 德法聯手打造電動車電池產業鏈

歐洲汽車工業正全力投入電動車的製造，圖為德國福斯汽車（Volkswagen）生產電動車的茲維考（Zwickau）廠。（福斯汽車提供）中央社記者林育立柏林傳真 108年5月3日

（中央社記者林育立柏林3日專電）電池芯是電動車的核心技術，但歐洲沒生產，只能從亞洲進口。德國與法國政府昨天宣布，將撥款支持歐商生產電池芯，全力打造車用電池的產業鏈。

德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）與法國經濟部長勒麥爾（Bruno Le Maire）昨天在巴黎聯手宣布這項歐洲電池產業鏈的計畫，負責能源事務的歐洲聯盟執行委員會副主席塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）在場見證。

按照目前規畫，德國西門子公司（Siemens）、法國寶獅雪鐵龍集團（PSA）、電池製造商Saft、比利時化工廠商蘇威集團（Solvay）將合資成立聯合企業，獲得德法政府共12億歐元（約新台幣414億元）的補貼，明年先在法國試產電池芯，隨後在德法兩國設廠生產。

歐洲的汽車製造商未來必須生產更多電動車，才能符合歐洲聯盟（EU）嚴格的碳排放標準，但歐洲沒生產電池芯，只能從中國和南韓進口。

電池是電動車的心臟，成本占整輛電動車比重4成。德國汽車集團戴姆勒（Daimler）曾經生產，但在德國製造缺乏競爭力；汽車零件大廠博世（Bosch）也裹足不前，寧願等到下一代的固態電池技術成熟後才投資。

德國和法國政府因此決定用補貼來吸引廠商合作，打造歐洲本地的車用電池產業鏈。

德國「商報」（Handelsblatt）報導，勒麥爾表示，德法合資的企業一開始會先生產鋰電池，2025年前後再生產固態電池，目標是打造電動車電池從原料、製造、應用到回收的整個產業鏈，

勒麥爾透露，波蘭、芬蘭、比利時、奧地利、瑞典等國已表達參與的意願，總投資金額可達50億至70億歐元。

歐盟對政府補貼訂有嚴格的規定，塞夫柯維奇承諾，今年秋天本屆執行委員會卸任前會批准補貼，訂出電池效能和回收等標準。

塞夫柯維奇說，接上充電樁的電動車電池可充可放，具有穩定電網的效果，「新標準的軟體」屆時也是這個歐洲電池計畫的研發重點。

德國政府之前宣布將提供10億歐元的補貼，打造歐洲的電池芯產業鏈。

阿特麥爾表示，除了這個德法聯合企業的計畫，還有超過30家廠商有意投資。接下來幾週，德國將與歐洲其他國家討論，目標是在歐洲研發與製造創新、永續並具有競爭力的電池芯。（編輯：郭中翰）1080503