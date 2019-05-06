巴菲特：美中爆發貿易戰 對全世界不利

（中央社紐約6日綜合外電報導）美國億萬富豪股神巴菲特今天表示，美國和中國爆發貿易戰，將「對全世界不利」。他的投資集團波克夏哈薩威公司擁有或投資許多在中國做生意的企業，包括持有蘋果公司股份。

美國總統川普昨天在推特發文宣布，自10日起價值2000億美元的中國銷往美國貨品關稅稅率，將由10%調升至25%；且「很快」將再對額外3250億美元的中國銷美貨品開徵25%關稅。

路透社報導，全球主要股市今天應聲重挫。巴菲特（Warren Buffett）接受CNBC電視台訪問時則說，今天股市的反應「合乎理性」。

巴菲特表示：「若真的爆發貿易戰，將對全世界不利。」他又說，全面貿易戰「會對波克夏（Berkshire Hathaway Inc）的一切資產不利」，但他認為發生的機率低落。

巴菲特還說，川普的威脅提高中國領導人習近平面對的風險。「這2位人物非常習慣在政治上稱心如意。這也關乎他們的行為在各自國家的觀感如何。情況越來越複雜。」

巴菲特又說，中國的經濟起飛表現不凡。他預期未來100年內中國和美國將是全球兩大超級強權，彼此間將一直存在張力，「我們每次坐下來（談判），都不會像是園遊會」。

巴菲特也透露，貿易衝突已影響波克夏旗下鐵路公司柏林頓北方聖塔菲（BNSF）。波克夏另一慢跑鞋子公司布魯克斯（Brooks Running）的執行長韋柏（Jim Weber）上週受訪時表示，因擔憂關稅問題，他的公司已將中國的大部分製鞋業務移往越南。

波克夏還持有超過價值500億美元（約新台幣1兆5365億元）的蘋果公司（Apple Inc）股份。但巴菲特今天表示，貿易戰問題不會影響波克夏如何運作，「我們今天買的股票，將和上週買的一樣。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）1080506