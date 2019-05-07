蘋概股三雄帶頭 台股收漲90.02點逼近11000點

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）蘋概股三雄台積電、鴻海以及大立光帶領下，台股今天收漲90.02點，高達10987.14點，逼近11000點。法人表示，台股5月震盪加大，後續拉回幅度不致太大，第2季可逢回分批布局。

擺脫昨天因美中貿易戰再生波重挫陰霾，蘋概股三雄台積電、鴻海和大立光領軍，台股今天開高走強，盤中一度大漲逾百點，衝上11000點整數關卡，最高來到11004.76點，不僅收復月線約10949點，也一度站回5日線約10990點和10日線約10993點之上，尾盤電金持穩，台股收漲90點，逼近11000點。

終場加權股價指數收在10987.14點，上漲90.02點，漲幅0.83%，成交值來到新台幣1116.66億元，電子股漲1.25%，金融股漲0.27%。

主要蘋概股衝鋒，股王大立光終場收在4775元，漲0.63%，台積電終場收在262.5元，漲1.35%。鴻海收在86.6元，漲2%。

日月光投控終場收在71元，小跌0.56%。聯發科收在311元，漲1.63%。

被動元件族群國巨收在293元，小跌0.17%，華新科收在180.5元，小漲0.28%。

金控股在平盤附近整理，國泰金收44.35元，小跌0.34%，富邦金收在45.4元，小跌0.44%，中信金收在平盤21.45元。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，中美貿易戰再起波瀾，台股短線獲利了結賣壓加大，加上進入政策及業績檢驗期，風險提高，預期台股5月震盪加大。

不過，沈建宏預估在資金行情支撐且台股具有高殖利率優勢下，預期指數後續拉回幅度不致太大，建議第2季逢回分批布局。

觀察族群類股表現，沈建宏指出，未來個股表現優於大盤，留意類股輪動，看好半導體供應鏈個股、受惠人工智慧整合物聯網和5G等題材、汽車電子或電動車相關供應鏈、部分生技醫療相關類股以及高殖利率的傳產股。（編輯：郭萍英）1080507