電信三雄4月財報出爐 台灣大蟬聯獲利王

（中央社記者江明晏台北10日電）電信三雄4月財報出爐，台灣大哥大每股賺0.38元，贏過中華電信的0.37元和遠傳電信的0.22元，台灣大前4月每股盈餘也以1.51元蟬聯獲利王寶座。

台灣大哥大4月自結合併營收新台幣96.8億元，營業利益14.2億元，稅後淨利10.5億元，每股盈餘為0.38元，累計前4個月合併營收395.5億元，營業利益56.5億元，稅後淨利為41.2億元，每股盈餘（EPS）1.51元，達成全年財測目標的34%。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，momo持續深耕品牌與服務品質有成，4月電子商務營收年成長達28%；有線電視業務營業利益也維持良好成長動能，合計momo與有線電視業務營業利益年成長17%。電信業務方面，月租型退租率持續改善，今年起也恢復成長動能，台灣大透過多角化經營與成本費用的合理化，除減緩行動業務營收下滑影響，也使各項業務營業利益優於預期。

中華電信公司今天公布4月合併自結營收165.3億元，與去年同期相較，行動服務營收因去年基期較高及持續受市場競爭影響而減少，客戶手機更換週期延長等因素使行動銷貨收入減少，抵銷國際網路營收、MOD營收及網際網路應用加值營收的增加；營業淨利為35億元，稅前淨利36.2億元，歸屬於母公司業主淨利為28.7億元，每股盈餘0.37元，累計前4月每股賺1.45元。

截至4月底止，中華電光世代寬頻用戶數為362.3萬戶，60Mbps以上的客戶數204.5萬戶，其中，100Mbps以上客戶達147.1萬戶。MOD客戶數達206萬戶，行動通信總客戶數達1057.7萬戶。

遠傳電信4月合併營收67.37億元，合併稅息前折舊攤銷前利潤(EBITDA)與稅後淨利分別為24.46億元與7.14億元，4月單月每股盈餘0.22元；累計至4月合併總營收275.57億元，合併EBITDA與稅後淨利為99.17億元與29.45億元，自結每股盈餘0.9元，累計1至4月每股盈餘已達全年度財測目標的35%。

遠傳指出，整體ICT資通訊業務營收也較去年同期大幅成長169%，主要受惠於金融產業等大型合作案，持續帶動整體營運動能。表現亮眼的數位服務營收較去年同期成長20%，主要受惠於與日本最大電信業者NTT DOCOMO共同推出全新的「friDay拍拍本」相片書服務締造的銷售佳績，friDay影音也因熱門影片引發話題，成功帶動付費用戶消費。在營運策略奏效下，月租型用戶數連續4個月正成長，且月租型客戶流失率也持續減少。（編輯：張均懋）1080510