台股回神 4月證交稅84億8個月以來新高

受惠4月台股平均每日成交值回升及交易日增加，4月證交稅新台幣84億元，創8個月以來新高。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北10日電）受惠4月台股平均每日成交值回升及交易日增加，4月證交稅新台幣84億元，創8個月以來新高；年增8.2%，也終止連5個月衰退轉正。

財政部今天公布4月全國稅收1122億元，年增76億元或7.3%；累計前4月全國稅收4759億元，年增2億元或0.03%，創歷年同期新高，占累計分配預算數100.6%，占全國預算數19.9%。主要稅目中，包括菸酒稅、牌照稅，前4月均創歷年同期新高。

在各稅目表現方面，財政部統計處副處長陳玉豐說，在去年基期偏低之下，前4月營所稅年增2.7倍；受惠4月牌照稅開徵車輛數增加，前4月牌照稅年增3%，表現相對亮眼。

值得一提的是，前4月證交稅269億元，年減17.6%，雖然仍呈現衰退，但單4月證交稅84億元，則創2018年9月以來新高，年增6億元或8.2%，終結連5黑。陳玉豐表示，4月證交稅回升，主要與台股成交量回溫，以及交易天數較去年同月多出2天帶動。

回顧近1年台股平均每日成交值變化，去年4月日均成交值為1620億元，之後一路上升，至去年9月一度超過1900億元，但下半年隨美中貿易戰攪局，日均成交值由升轉降，至去年12月僅剩1100多億元，直到今年初才逐步回溫，至4月回升至1552億元。

陳玉豐指出，證交稅收與資本市場高度連動，市場有任何風吹草動，都可能造成動盪；至於5月美中貿易戰再擴大，會帶動更多交易量能使證交稅增加，還是造成證交稅減少，目前仍難預料。

另一方面，4月土增稅也有較凸出表現，受台北市及基隆市各有單筆土增稅稅收6億元及2.5億元大案，苗栗縣有一筆稅收3億元的法拍案件，以及徵起件數增加帶動，4月土增稅84億元，年增23%，帶動累計前4月土增稅312億元，年增2%。（編輯：林沂鋒）1080510