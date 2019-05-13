寬宏第1季淨利年增5成 毛利率重回3成

（中央社記者吳家豪台北13日電）國內最大藝文展演業者寬宏藝術公布2019年第1季財報，合併營收新台幣2.7億元，年減9.74%；稅後淨利3095萬元，年增50.1%；每股盈餘1.22元；毛利率重回3成。

寬宏今天發布新聞稿指出，2019年第1季毛利率達33%，較去年全年的21%增加12個百分點，主要受惠第1季主辦兩場費玉清台北小巨蛋演唱會門票全數售完，以及自製展覽活動「侏羅紀X恐龍樂園」突破15萬參觀人次所帶動。

寬宏近年投入發展藝人經紀業務，已有郭雪芙、邵雨薇與朱俐靜等歌手加盟，開始以專輯製作、宣傳發行合作方式進行規劃，並舉辦多場小型演唱會及創作比賽；今年第1季藝人經紀業務占整體營收比重仍低，但長期來看，投資藝人與音樂製作目的在於累積國內音樂產業實力，寬宏看好未來長期的版權資產及經紀收益。

寬宏第2季已規劃多場國內知名藝人的演唱會與音樂會，其中已在4月演出的張信哲1場、盧廣仲3場演唱會，售票情況約9成；即將在5月15號開唱的6場費玉清告別演唱會門票已全數售完，並確定11月將在台北小巨蛋加演兩場。此外，第3季將演出的百老匯音樂劇「獅子王」，在預售狀況良好下，已確定加演5場，總場次將達19場。

在展覽方面，除與知名IP（智慧財產權）合作外，寬宏近年也積極策劃自製展覽，主攻分眾客群並創造口碑與效益，暑假期間預計於全台推出11個展覽。寬宏表示，將持續開發全台適宜場館，希望將藝文展覽帶到全台各縣市，並持續深耕自製IP展，以提高獲利能力。

展望今年，寬宏預估全年演唱會與音樂劇主辦場次將超過50場，其中在萬人以上大型場地的場次超過一半，有助營收成長動能，今年主辦展覽活動可望突破20場、創歷年新高。目前已開賣演唱會的預售情況均優於預期，部分場次甚至加演，寬宏看好今年全年營運表現可望優於去年。（編輯：蘇志宗）1080513