永豐餘強化綠色經濟 出租6紙廠屋頂攻光電

（中央社記者韋樞台北16日電）永豐餘控股落實綠色經濟、環保理念邁進，將旗下全台灣6座紙廠的屋頂租給友達光電，建置6萬平方公尺的太陽能發電廠，裝置容量達11百萬瓦，已從4月底起併網發電。

永豐餘今天舉行第1季法說會，永豐餘表示，因應國際趨勢及響應政府政策，永豐餘全台桃園廠、楊梅廠、清水廠、大甲廠、彰化廠及高雄廠等6座紙廠自去年中起與友達光電合作，在紙廠屋頂上建置近6萬平方公尺、面積約7座足球場的太陽能發電廠，電廠已於今年4月底完成併網。

永豐餘指出，太陽能發電裝置容量達11MW(百萬瓦)，若以2018年平均家戶用電量每月292度計算，可供3140個家庭一年用電所需；換算年減碳量超過5870公噸，相當於20座大安森林公園的年度林木固碳量。永豐餘各紙廠太陽能板亦可為廠內對應區域溫度下降攝氏3度以上。

永豐餘說，安裝太陽能光電為綠色經濟的一環，在生產製程上更積極落實「循環經濟」模式，將生產過程中的工業餘料轉變為原料或生質燃料進行再生能源發電，朝「零廢棄」、「零淨排放」綠色目標邁進。

永豐餘首季合併營收新台幣173.66億元，年減2.5%，主要是受到國際貿易紛爭影響，市場需求減緩，營收較去年同期微降；營業淨利3.45億元，年成長34.7%；稅後淨利歸屬母公司業主1.21億元，年成長10%；每股稅後盈餘(EPS)0.07元，與去年同期相當。

永豐餘分析，旗下事業群及子公司中，漿紙事業群首季營業規模下降，獲利降減；工紙紙器事業群首季台灣及越南工紙紙器營運穩健，台灣區汽電共生設備全能運轉降減成本帶動獲利增加；消費品事業群首季因調整行銷策略及產品結構，營業淨利成長；申豐特用應材首季整體營運穩健，獲利較去年同期成長。

永豐餘說，永豐餘在大陸的紙廠仍受限於大陸政府的「禁廢令」，限制國外廢紙進口到大陸，以致大陸國內廢紙價格飛漲，目前大陸廢紙價格比獲得批准進口的國外廢紙價格每公噸貴100餘美元，因此取得相對便宜的原料是永豐餘大陸紙廠的困擾。

永豐餘強調，由於取得原料受限，因此在有限的原料下，必須挑選生產正確的產品，或是以台灣的產能多生產一點的原紙送到大陸去，但值得注意的是，2020年大陸將全面禁廢，屆時各家紙廠就要比較生產優勢。（編輯：黃國倫）1080516