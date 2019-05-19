泰國天賜農場 盼成台灣技術設備示範點[影]

在駐泰代表處牽線下，中興大學國際產學聯盟和農委會農業試驗所14和15日拜訪泰國天賜農場，希望繼10多年前的合作後，再度為台灣和天賜農場搭起合作橋梁。圖為參訪天賜農場番茄溫室。（資料照片）中央社記者呂欣憓呵叻府攝 108年5月19日

（中央社記者呂欣憓呵叻府19日專電）泰國東北部的呵叻府有個特別的農場，農場傳授有機作物的技術給周邊農民，再高價收購農作物上架到頂級超市。農場計畫引進台灣的蔬果和溫室技術，為台灣業者打開通路。

在駐泰代表處牽線下，中興大學國際產學聯盟、行政院農業委員會農業試驗所成員以及駐泰代表童振源14和15日拜訪天賜農場，希望繼10多年前的合作後，再度為台灣和天賜農場搭起合作橋梁。

位於中部和東北部交壤處的呵叻府，是泰國中部前往東北部的主要樞紐，就在呵叻府的一處丘陵地，兩名泰國人拉克娜（Luckana Naviroj）和阿南達（Ananta Dalodom）打造了占地150甲的天賜農場（Faprathan Farm）。

10多年前，這塊丘陵地上的農民只懂得種玉米、木薯和甘蔗等作物，但這些作物價格落差大。曾經是農業部官員的阿南達，希望幫助這裡的農民有更好的收入和生活，因此開始在農場內技術指導農民用有機栽培方式，種植高經濟作物如各式水果、咖啡、蔬菜、花卉等。

阿南達和台灣關係深厚，具有農業專業的他，和台灣有無數次的經驗交流。1969年首次造訪台灣後，阿南達已經到訪台灣數十次，也曾帶領泰國農民到台灣交流。在他眼中，台灣有很好的農業技術和市場行銷，他希望創造台泰雙方合作的機會。

2008年，天賜農場和台灣宜蘭的花農以及台灣的設計公司合作，引進台灣花卉技術，在2009年舉辦了一場盛大的花卉展覽。到今天，天賜農場約有10%的面積做為觀光花園，90%的面積種植農作物。農場內還有養雞場，用有機方式飼養聽佛經的雞，生出來的蛋品質和產量都相當穩定。

不過觀光花園有季節限制，旺季在年底的10月到隔年1月，因此農場主要收入來自於農作物。天賜農場自己種，也將技術轉移給周遭農民。目前和天賜農場合作的農民約有300多位，收成後，天賜農場再以最高價收購，直接上架到超市。

對阿南達和拉克娜來說，天賜農場不只是個農場，更像是個社會企業。阿南達說，2009年當地農民開始改種水果、咖啡、橡膠，證明了農民不需要更多土地，也能增加收入。

天賜農場這個從產地到餐桌的概念，來自於農場老闆拉克娜過去管理頂級超市通路的經驗。透過她的人脈和經驗，這些有機農作物能直接上架到Gourmet Market、Tops Market或Sook Siam等瞄準中高收入族群的超市，打上有機認證且產地直送的農產品，特別受到中高收入族群的歡迎。

天賜農場總經理張佑泰是台商第二代，儘管在泰國長大，但他對台灣有濃厚的情感，希望透過農場，為台灣盡點心力。他表示，台灣的溫室、育種、栽培技術，都是雙方可以合作的項目，由台灣技術培育出來的農產品收成後，直接進入頂級超市，可以讓更多在泰國的消費者吃到來自台灣的優良農產品。

他希望天賜農場能成為台灣技術和設備在泰國展示的示範農場，也希望未來可以在超商通路舉辦台灣食品展，讓消費者進而願意造訪天賜農場。

中興大學國際產學聯盟執行長徐新宏參觀農場後表示，交流可以分為技術和人力兩方面。中興大學在土壤改良、肥料施用和病蟲害防治等方面有很好的技術；人力交流方面，天賜農場有自己的訓練中心，中興大學可以派人協助訓練天賜農場的技術人員，也可以安排天賜農場的人到台灣受訓。

經過兩天交流，阿南達認為，可以先從引進台灣番茄品種開始。

農委會農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所蔬菜系主任王三太指出，台灣的新品種更甜、具抗病性、產量更高更穩定而且顏色多樣，未來除了把台灣番茄品種引到天賜農場試種，更希望擴大到有興趣的泰國農民，為台灣種苗業者打開通路。（編輯：馮昭）1080519