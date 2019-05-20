Google傳終止合作 華為台廠供應鏈慘淡

（中央社記者吳家豪台北20日電）美國制裁中國公司華為，今天傳出Google停止部分合作業務，市場聚焦供應鏈股價，印刷電路板（PCB）廠嘉聯益跌逾5%，驅動IC廠矽創、散熱模組廠奇鋐跌逾4%；不過大立光鴻海逆勢走揚。

華為訂單需求量大的面板驅動及觸控IC廠敦泰今天重挫4.4%，收20.65元；IC設計廠聯發科跌0.34%，收290元。

其他收黑類股包括晶圓代工廠台積電跌1.45%，收238元；PCB廠欣興、華通，分別跌3.64%、1.05%，收30.45元、23.5元；手機零組件廠毅嘉跌2.07%，收14.2元；石英元件廠晶技跌1.44%，收34.2元；觸控面板廠洋華及面板廠彩晶分別小跌0.61%、0.58%，收在16.35元、6.82元。

不過，同屬華為供應鏈的大立光、鴻海則逆勢走揚，分別上漲3.51%、0.4%，收在3985元、75元。

路透社報導，搜尋巨擘Google證實已中止與華為合作部分業務，包括軟體、硬體和技術服務的轉移，僅能繼續使用公開的開放原始授權碼。此舉料對華為的歐洲市場造成較大衝擊。

路透社引述知情人士的說法指出，未來華為將只能使用Android的公開版本，無法使用Google的專屬應用程式和服務。

根據路透社的報導，Gmail、YouTube與Chrome瀏覽器等Google熱門的App，未來將在華為裝置上的Google Play Store消失，因為這些服務並未涵蓋在開放原始碼授權內，且需與Google公司簽署商業協議。然而，華為手機現行用戶將能繼續下載Google所提供的更新App。

Google今天發布官方聲明表示：「我們將配合法令並評估影響範圍。而針對既有華為裝置上使用Google產品的使用者，Google Play商店及Google Play安全防護（Google Play Protect）將持續提供服務。」

至於華為手機用戶是否能繼續使用Gmail、Google地圖等Google產品，Google並未說明。（編輯：黃國倫）1080520