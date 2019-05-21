無視制裁 超過450家外商參加平壤春季國際商展

（中央社首爾21日綜合外電報導）第22屆平壤春季國際商展昨天開幕。網站「北韓新聞」（NK News）今天分析指出，儘管北韓遭國際制裁，本屆商展應為北韓歷來最大，來自中國和其他國家參展廠商總計超過450家。

北韓官方中央通信社（KCNA）報導，平壤春季國際商展（Pyongyang Spring International Trade Fair）的參展廠商來自北韓國內、中國、俄羅斯、巴基斯坦、波蘭和其他國家與地區總計超過450家。

「北韓新聞」針對2007至2019年北韓國營媒體新聞發布所做的分析結果顯示，今年的商展規模應是北韓歷來最大，其中至少有216家中國企業。以去年為例，根據公開資訊，參展廠商僅260家。

「北韓新聞」網站總編輯何斯安（Oliver Hotham）表示：「相關數字符合我們近期的觀察，顯示中國對拓展北韓商機興趣濃厚，雖然技術上，有礙於現行制裁，實際能取得的成果有限。」

綜合北韓中央通信社的報導及國營媒體和參展廠商公布的現場照片，商展展出產品涵蓋金屬、電子、機械、建築材料、運輸、公共衛生、輕工業、食品和消費品，細項包括保健品、平板電視、手提袋、冷氣和暖氣設備、衣物、廚房用具，以及北韓品牌休旅車。

俄羅斯駐平壤大使館也在臉書（Facebook）公開大使馬切葛拉（Alexander Matsegora）在俄羅斯藥品攤位的留影。

路透社報導，儘管面臨嚴密的政治與經濟管制，北韓的私有市場和消費主義呈現增長的趨勢。（譯者：陳韻聿/核稿：嚴思祺）1080521