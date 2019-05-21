這4家上市櫃公司無法出具財報 恐難逃下市命運

（中央社記者邱柏勝台北21日電）金管會公布今年首季上市櫃公司財報申報情形，大飲、華電、清惠光電與長天4家上市櫃公司依舊無法出具財報，若無法依規定出具財報，今年下半年恐難逃下市命運。

根據金管會統計，截至5月15日止，上市櫃公司應申報家數共計1689家（含第一上市櫃，不含金控公司），除上市公司大飲、華電、清惠光電及上櫃公司長天未如期出具首季財報外，其餘公司均於規定期限內完成公告申報。

其中，老牌飲料品牌蘋果西打廠大飲因去年財報會計師出具「無法表示意見」，股票已於4月8日停止買賣，若無法出具財報，在證交所公告停止買賣6個月後40天，將面臨下市處分，預計下市日期會在11月下旬。

另外，華電因轉投資利百代建設，此交易被委任的勤業眾信聯合會計師事務所認為有重大投資風險，但華電不認同勤業眾信的評估意見，因此決議終止與勤業眾信的委任關係，導致華電去年財報無法完成查核。

另外，清惠光電則是因為勞資糾紛，公司人力嚴重不足，導致107年第4季自結財務報表資料尚未完全，進度延遲，無法供會計師查核簽證，因此華電與清惠光電皆已於4月8日暫停交易，且今年首季財報亦無法出具，將面臨下市處分，且下市日期也在11月下旬左右。

長天則是因簽證會計師主動終止委任，加上財會相關人員離職，因此無法出具財報。長天已在今年1月21日暫停交易，若無法在期限內出具財報，將於9月初下櫃。

金管會也公布上市公司今年首季營收6兆6596億元，較去年同期減少158億元，衰退幅度0.24%；稅前淨利為3945億元，較去年同期減少1138億元，衰退幅度22.39%。

至於上櫃公司今年首季營業收入4948億元，較去年同期減少170億元，衰退幅度3.32%；稅前淨利為422億元，較去年同期增加84億元，成長幅度24.85%。（編輯：林沂鋒）1080521