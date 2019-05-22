台幣劇貶拉高原料成本 業者：民生消費品暫不漲

（中央社記者韓婷婷台北22日電）熱錢大逃殺，新台幣貶破31.5元，讓進口原物料的大宗物資業者成本高漲，不過包括統一、義美等品牌業者均表示，價格敏感度高的民生消費品如麵包、咖啡等，目前暫無漲價計畫。

即將到來的端午節是豬肉傳統旺季，今年以來受到非洲豬瘟拉警報，加上養殖戶轉趨保守，供應縮減下，全球豬價飆漲，近來又遇到美中貿易大戰引發美元強勢、新台幣劇貶，拉高了原物料進口成本。

大宗物資業者指出，匯率波動大多以遠期外匯操作盡量減少風險，大宗物資國際行情走勢的影響係數相對較大；不過目前看來主要是因非洲豬瘟的衝擊影響，尤其陸續進入端午節及冬季旺季，市場價格欲小不易；雞肉在替代效應下，儘管進口數量不少，今年以來價格仍維持在相對高檔區。

業者表示，包括豬價跟雞價都居高不下，新台幣大貶勢必面臨些壓力，不過市場價格無法控制，太多因素間拉扯不會只是單一因素影響。

儘管豬肉價格居高不下，肉粽業者普遍表示，將自行吸收成本，不會調漲價格。

至於價格敏感度相對高的民生消費品，包括麵包、咖啡等，包括統一企業及義美均表示，目前並沒有調漲價格的計畫。

業者表示，由於品牌經營是長久的事業，產品調漲並非單一面向考慮，大多是全面性產品組合進行整體考量，不太會針對單一產品因原物料價格波動就進行售價調整變動，尤其是民生消費產品，需要考量的層面更廣。（編輯：張均懋）1080522