台科技新創團隊拓歐商機 獲智慧醫療業訂單

（中央社記者曾依璇巴黎22日專電）科技部率團到歐洲參加科技新創產業會展，在盧森堡見證鉅怡智慧公司與歐洲智慧醫療相關企業達成450萬歐元（約新台幣1億5812萬元）合作協定。

根據科技部新聞稿，科技部規劃設立的台灣科技新創基地（Taiwan Tech Arena）及價創計畫中的科技新創團隊繼參與法國新創展Viva Tech 2019後，接著前往盧森堡國際科技新創產業網絡平台ICT Spring，參展期間，鉅怡智慧股份有限公司（FaceHeart）與瑞士be.care公司及跨國企業嬌生集團（Johnson & Johnson）子公司Janssen達成450萬歐元的合作協定。

科技部表示，科技部首度帶領台灣科技新創團隊到盧森堡參加ICT spring，不僅替台灣科技新創產業拓展進入歐洲聯盟（EU）市場的入口，也與盧森堡經濟部數位創業署及新創投資處等單位研議雙邊交流及合作機會，盼以台灣新創技術及亞洲通路強項，結合盧森堡資金及歐盟市場優勢，共同打造全球科技新創新契機。

台灣科技新創基地於2018年6月成立，進駐單位包括French Tech Taiwan、比翼加速器（Be Accelerator）等。（編輯：郭中翰）1080522