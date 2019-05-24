李詩欽接電電公會理事長 訂3目標因應貿易戰

電電公會24日舉行理事長交接典禮，在經濟部長沈榮津（右2）等人見證下，卸任理事長郭台強（右）將印信交接給新任理事長李詩欽（左）後，一起鼓掌祝賀。中央社記者謝佳璋攝 108年5月24日

（中央社記者蔡芃敏台北24日電）英業達前董事長李詩欽接任電電公會理事長。對於美中貿易戰情勢，他說，上任後有3大目標，分別是了解廠商需求、組織應變團隊、向政府提出建言，以建立友善的投資環境。

電電公會每3年舉行理監事改選，電電公會於今天進行理監事選舉，同時舉行會員大會，由英業達前董事長李詩欽當選新任理事長，晚間舉行新舊任理事長交接，經濟部長沈榮津也出席交接儀式。

電電公會為台灣七大工商團體之一，旗下會員家數共3006家，從事半導體、電子零組件、電子成品等產業，包含正崴、華邦電、英業達、東元、康舒、大同等業者，上下游產值及出口值約各占台灣工業總產值及總出口值的一半。隨著美中貿易戰升溫，也將衝擊電子電機產業。

李詩欽接任理事長後訂出3大目標，帶領會員因應美中貿易情勢變化。他說，首要先廣泛深度了解會員需求、組織應變團隊、續向政府提出建言，以建立友善的投資環境。

李詩欽說，首先，旗下有約3000多名會員，產業範圍廣，將先舉行意見調查，充分了解會員廠商狀況。

其次，美、中仍在談判中，情勢變化多端。電電公會將組織應變團隊，輔導廠商迅速因應，他也強調，廠商應變措施不是一次性的，而是持續、長久性的。

第3，則是廠商在投資方面要敢冒險，做出長期投資，企業才有未來。電電公會將持續向政府提出建言，建立友善的投資環境，並協助排除廠商投資障礙，像是檢討貨物稅等。（編輯：張均懋）1080524