新增長照扣除額 蘇建榮：與選舉無關

（中央社記者吳佳蓉台北27日電）立法院財政委員會今天審查長照扣除額等法案，遭質疑是選前「減稅嘉年華」。對此．財政部長蘇建榮澄清，長照扣除額最早在去年就提出，是考量民眾需求，與選舉沒有關係。

立法院財政委員會今天審查海關進口稅則、所得稅法等修正草案，新增每人12萬元長照扣除額、薪資所得核實減除方案，並祭出關稅減免優惠，例如降低符合一至三期老舊大貨車、大客車汰舊換新資格車輛，零組件及附件進口關稅等。

週四財委會再接力審查「境外資金匯回管理運用及課稅條例」，一系列減稅方案，遭外界質疑是「減稅嘉年華」。

蘇建榮今天出席財委會受訪時說，長照扣除額最早在去年就提出，基於滿足民眾基本生活需要，因此列為優先考慮的新增扣除額選項，加上立委對新增長照扣除額也有共識，所以才會提出，與選舉無關。

至於有立委提案，應將長照扣除額額度由行政院版規劃的每人新台幣12萬元再提高。

蘇建榮回應，訂為12萬元是比照幼兒學前特別扣除額，統計有長照需求者，一半以上都領有身心障礙手冊，長照扣除額12萬元加上身心障礙特別扣除額20萬元，合計有32萬元，民眾因長照支付的醫藥費，也可核實列舉扣除且無金額限制，應該已足夠。

另一方面，蘇建榮補充，現在正值5月報稅季，因為去年所得稅制優化方案上路，民眾對減稅很有感。減稅一方面是基於近年國家財政稅收相對較好，另一方面，面臨美中貿易摩擦，考量整體國家經濟發展，祭出相關措施，也是刺激內需的方式之一。（編輯：楊凱翔）1080527