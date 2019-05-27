台康生技擬6月底上櫃 股東政府機構陣容堅強

（中央社記者張良知台北27日電）在國發基金、台杉水牛二號生技創投等資金支持，台康生技成為台灣首家完成全球授權，並將在全世界銷售台灣自行開發生產的生物相似藥公司，預計於6月底前掛牌上櫃，參考價暫定每股新台幣32元。

台康生技為提供委託開發及製造生物製劑服務（CDMO）的業者，同時自行開發生物製劑產品。台康日前與全球知名藥廠Sandoz AG簽訂自行開發乳癌生物相似藥EG12014除台灣及中國大陸以外的全球專屬授權銷售合約。根據合約，台康已獲得簽約金並陸續取得各階段里程碑金（Milestone Payments）及在授權市場產品銷售分潤（Profit Share）。

台康前10大投資人持股高達50.74%，包括台耀化學10.35%、行政院國家發展基金7.81%、耀華玻璃6.67%、台杉水牛二號生技創投5.24%、生物技術開發中心4.18%等大股東，政府資金即占29%左右，成為台康投入研發及生產的最大後盾。

台康生技總經理劉理成表示，與Sandoz AG簽訂全球授權合約後，台康在生物相似藥開發的國際地位提升，對委託開發及生產（CDMO）業務有加乘效益，大陸的授權談判也受到催化後迅速進行洽談中。

劉理成指出，台康同時開發4項生物相似藥產品，第二項治療HER2陽性乳癌第二代抗體產品順利推展，規劃於2020年將在歐洲進行一期臨床試驗。台康生技竹北商業化生產工廠業已成功完成第一批預生產，今年也將順利完成多批次商業化規模生產。另外，委託開發暨生產CDMO業務4月成功簽署1件美國委託案，年底日本厚生省也將來台實地查核。

台康自行開發乳癌生物相似藥EG12014目前收案已達預期目標，截至5月21日已開啟62個臨床試驗中心且收案達66位病例，並規劃在2020年第1季完成最後一例病患；預計在2021年第1季完成主要療效指標評估，同時準備申請藥品查驗登記審核。（編輯：張均懋）1080527