貿易戰台達化保守看下半年 天津廠擬暫停生產

（中央社記者韋樞台北27日電）台達化表示，今年首季美中貿易戰趨緩，加上大陸端出家電補貼，EPS達0.6元，幾乎等同去年全年，但5月貿易戰再起，下半年將保守看待，同時大陸天津廠擬暫停生產減少虧損。

台達化表示，去年7月初美中貿易戰之下，美國宣布對中國大陸約818項價值340億美元，加徵25%懲罰性進口稅；美國8月7日再公布對279項大陸進口商品(約值160億美元商品，自8月23日起加收25%關稅，其中包含聚苯乙烯(PS)及ABS(丙烯(月青)、丁二烯、苯乙烯共聚物)塑膠粒等，影響台達化在大陸的產銷。

美國去年9月18日再提出對2000億美元的大陸商品加徵10%關稅，並聲稱將於今年元旦起增至25%的關稅。其中包括下游家電產品(空調、冰箱、吸塵器、電視機、電池)及汽車配件。家電廠的產品出口因此或被取消訂單，或暫緩生產，台達化的ABS需求大受影響。

美國總統川普5月初又發文自10日起對2000億美元商品(涵蓋下游家電產品)的懲罰關稅由10%增至25%並考慮對約3000億美元產品全面加稅，未來將嚴重影響台達化產銷。

台達化指出，美中貿易戰結果未明，下半年必須保守看待，天津廠受此影響，近期調整策略擬暫停生產，將虧損盡可能減到最低，估計看市況恢復之後再考慮復工。（編輯：林沂鋒）1080527