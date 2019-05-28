貿易戰 童子賢：拖久不排除全球貿易結構洗牌

（中央社記者鍾榮峰台北28日電）台北市電腦公會理事長童子賢表示，這波貿易戰變化出乎外界意料，恐加速品牌廠商製造成本提高和生產效率打折，消費行為也會受影響，若拖久，不排除全球面臨貿易結構重新洗牌。

台北國際電腦展今天起連續5天登場，上午舉行開幕典禮，會後童子賢接受媒體採訪。

談到美中貿易戰與中國華為風暴，童子賢強調，涉及美國國家政策與政治層面不予置評，不過，他指出，中國過去20年內需市場成長，不完全依賴外銷，未來中國市場是否藉此轉型成為內需市場、讓14億人口的消費市場體質轉變，或是未來方向之一。

觀察貿易戰後續發展，童子賢從歷史經驗指出，世界對抗的時候，進步相對慢，合作與和平帶來繁榮進步。他指出，從經濟角度看，美國在談判過程中批評中國網路社群產業不開放的現象，的確存在，貿易障礙部分，美方也有相當著力點。

他表示，這波貿易戰的變化出乎外界意料，如何加速思考布局，將成全球產業界的顯學。貿易戰恐加速品牌廠商製造成本提高和生產效率打折，消費行為也會受到影響。

若貿易戰拖久，童子賢預估，不排除全球將面臨貿易結構重新洗牌的過程，短期貿易戰可能加速中國當地製造廠商外移。

從供應鏈台廠角度觀察，童子賢指出，台灣廠商在全球科技產業需求扮演重要角色，與品牌廠商密切互動，短期內華為訂單或有適應和調整期，供應鏈台廠過去也有類似經驗，不用擔心。

童子賢指出，「供應鏈台廠不一定要選邊站」，做生意只要不違反國家安全也可以做。但是對於受影響的終端品牌廠商來說，「的確會選邊站」，因為產品銷售會受到智慧財產權的影響。

對於全球科技規格和標準是否因貿易戰升溫產生變化，童子賢認為，若產生兩套標準，台廠以往因應製造研發多套標準也不陌生，且華為事件不是技術規格變化的問題，而是華為被排除在外，短期間可能造成華為措手不及，但是從過去來看，科技產業規格標準的競賽無所不在，華為也不見得因此退化，也可能衍化出另外一種規格發展。

從商業或消費者角度來看，童子賢表示，華為也是值得尊敬的品牌廠商，展現相當的技術和活力。另一方面，美國仍是40年多來軟硬體科技的創新者，主張自己的權利也沒錯，美中雙方可進一步調和，避免影響未來全球新創產業發展。

觀察中國市場，童子賢指出，全球電子產業零件製造在中國超過10年，若要一夜之間改變並不可能，目前還沒有其他單一勞動力和產業條件供應來源可取代中國。全球消費者和製造廠商或須體認，未來生產效率和成本有別於以往中國製造工廠樣貌。（編輯：郭萍英）1080528