危老條例滿二年 房仲：逾50年老屋價最好難整合

（中央社記者韋樞台北28日電）危老條例上路滿2年，10%額外容積獎勵明年5月落幕，房仲統計北市老屋近4年價格，逾30年老屋房價緩漲，逾50年老屋卻波動大。房仲提醒，逾50年老屋土地持分大，其實最難整合，買前應審慎評估。

住商機構企劃研究室依實價登錄統計2016年到今年的老屋房價，發現31年到40年的老屋，2016年每坪平均52.6萬元，2019年已漲到53.6萬元。

更老的41年到50年的房屋，2016年平均每坪56.1萬元，2019年落回每坪52.1萬元；但51年以上的老屋價格波動頗大，2016年每坪平均98.5萬元，2019年落回61.5萬元。

大家房屋企畫研究室主任郎美囡分析，屋齡30年到40年，與40年到50年的房價都落在每坪53萬元到54萬元左右，還屬正常範圍內，波動幅度不算太大。這些30年以上老屋占約7成，因為便宜、坪數實在，本來就是交易大宗，預料明年5月危老重建額外10%獎勵落日前，申請量增也將帶動買氣。

郎美囡分析，屋齡50年以上老屋平均房價卻都超過60萬元，2016年及2017年甚至出現每坪98.5萬元的高價；主要2016年和2017年有一些可當成店面的1樓交易拉高均價，價格回落的2018年和2019年較少店面成交的交易，相對價格回落。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨認為，50年以上老屋大多是2或3層樓的建築物，每戶土地持份大，若以商業考量很有發展性，而且50年以上老屋的交易量少，平均房價很容易受部分交易價格影響而上下波動。

雖然房越老價越好，但並不代表最容易達成危老重建共識。徐佳馨提醒，危老重建必須取得100%土地及建築物所有權人同意，與都更一樣會遇到產權整合的問題，這些50年以的老屋擁有土地持分大的優勢，更不容易整合，就算能整合，屋主更不願意出售，寧可保有產權重新蓋大樓出租或出售，享有更大利益。

徐佳馨強調，危老重建沒有最小基地面積限制，很適合小規模的重建，產權單純的房屋相對有利；若是購屋人想追買這些老屋冀望未來都更，有可能會碰上買了之後才發現整合過程的複雜與困難度，或是來不及參與危老重建的獎勵，因此想要伺機投資的民眾，最好還是審慎評估。（編輯：黃國倫）1080528