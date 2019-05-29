飛雅特克萊斯勒提合併 雷諾高層向日產說明

（中央社東京29日綜合外電報導）法國雷諾汽車今天試圖安撫日本盟友日產汽車，以消除日產對飛雅特克萊斯勒和雷諾結盟的疑慮。飛雅特克萊斯勒和雷諾一旦合體，將成為全球第3大汽車製造商。

雷諾汽車（Renault）和日產汽車（Nissan），以及另一個盟友三菱汽車（Mitsubishi Motors）的代表，今天在日產總部橫濱開會。

雷諾和日產前董事長戈恩（Carlos Ghosn）被控4項金融不當行為罪名，在日本被捕，並被解除所有管理職務，動搖聯盟關係。

飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）本週向雷諾提出各持5成股權合併案，出乎日產意料之外。雷諾回應表示有興趣研究，進一步動搖雙方關係。

雷諾和日產會後發表簡短聲明表示，今天的營運董事會內容包括公開透明討論飛雅特克萊斯勒所提合併案。

聲明中還說：「會中也討論了目前聯盟的營運事宜，並達成正向結論。」

雷諾董事長盛納德（Jean-Dominique Senard ）昨天抵日告訴媒體：「我認為近來事件對聯盟來說很不錯，我肯定日產和三菱會善加利用。」

然而，對於飛雅特克萊斯勒和雷諾可能結盟，日產社長兼執行長西川廣人則是抱持謹慎態度。

「日經新聞」引述西川的話報導：「從日產的利害關係立場來看，我們必須進一步檢視這次結盟會帶來什麼樣的合約關係。」

雷諾多年來一直將企業策略和日產的結盟掛勾，但在戈恩被捕，以及日產抗拒進一步合作關係後，雷諾似乎開始重新思考聯盟關係。

飛雅特克萊斯勒的友善合併案獲持有雷諾15%股權的法國政府支持，義大利副總理也樂觀其成。

雷諾持有日產43%股權，日產則僅持雷諾15%股權，無力擋下雷諾與飛雅特克萊斯勒合併案。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1080529