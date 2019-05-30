蘋概3王領軍 台股盤中站上5日線10325點

（中央社記者潘智義台北30日電）台股今天盤中站上5日線10325點附近，電子股也轉強，在蘋概3王領軍下，出現短線技術性反彈。

至10時10分，加權指數來到10343.61點，上漲41.83點，成交值新台幣384.23億元。八大類股漲跌互見，其中機電、金融類股漲勢明顯，食品、紡織類股下跌。

蘋概3王中晶圓代工龍頭台積電來到231.5元，上漲0.87%。股王大立光來到3670元，上漲1.52%。鴻海來到73元，上漲1.1%。

凱基投顧表示，從技術面來看，台股今天不但指數站上5日線10325點附近，翻揚向上，電子股也明顯轉強，是3週以來首次突破5日線。大立光、台積電、鴻海合計占台股權重近3成，這3檔電子股近日修正後今天同步反彈，帶動大盤上漲。

凱基投顧認為，雖然美股道瓊工業指數下跌221.36點，但跌幅0.87%不大，加上與台股科技股連動密切的費城半導體指數小漲5.27點，台股今天由蘋概電子股3王領軍，順勢出現短線技術性反彈。

凱基投顧表示，大盤在KD值在低檔背離，出現指數常見的見低後技術性反彈，突破短線壓力10350點，已有止跌跡象。從類股結構上來看，今天盤中電子股上漲，並未排擠先前已漲的金融、傳產類股，代表大盤結構正面。

今天盤中月線來到10554點附近，凱基投顧指出，台股短彈可望來到月線之上，除金融、傳產之外，電子股也可留意。除非美中貿易戰出現新的利空，使美股持續破底，否則美股應該大致止跌回穩，台股短線維持技術性反彈格局，但長線依然要看經濟基本面。（編輯：楊玫寧）1080530