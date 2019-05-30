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核四履約爭議庭外和解 台電將賠奇異新台幣7.1億

最新更新：2019/05/30 18:56

（中央社記者蔡芃敏台北30日電）核四已封存4年，台電與設計核四廠反應爐機組的奇異公司之間共有2件仲裁案。台電表示，針對第2起仲裁案，雙方達成庭外和解，台電將支付奇異公司2250萬美元（折合新台幣7.1億元）。

台電也強調，應給付奇異的款項，已經在民國103年編列預算，對今年度損益不會有重大影響，也不會影響電價。

總面積480公頃的核四，民國88年3月動工興建，2部機組裝置容量各135萬瓩，是核一廠機組的2倍之多。然而，從獲得原子能委員會執照前，就引起社會多方討論，歷經國際上多次核電安全事件，包括68年美國三哩島、75年車諾比事件，到100年日本福島311事件，核四興建過程中一直具有高度爭議性，政策也因此多次反覆。

為化解民眾疑慮，前行政院長江宜樺於102年4月24日宣布核四1、2號機封存，104年7月完成封存作業程序，花費2838億元建造的核四進入封存期。

不過，台電與美商奇異公司所簽訂龍門（核四）計畫「核反應器系統暨附屬系統、設備及服務」契約（簡稱NSSS契約），因台電停止支付應付款項，且雙方協商沒有結果，奇異公司於104年9月根據契約規定向國際商會（ICC）國際仲裁院秘書處香港辦事處提出仲裁聲請。

雙方共有2件仲裁案，台電考量若不給付的話，恐怕支付高額利息，日前已接受第1案仲裁結果，支付奇異約1.58億美元（約新台幣49億元）。

台電說明，這是雙方就該契約的第2件仲裁案，奇異向台電公司求償超過6600萬美元。奇異求償金額中超過3000萬美元是奇異已交付的設備，因台電未完成驗收或無法驗證性能，所以尚未付款。

台電表示，為了降低若進行仲裁可能需支付大筆賠償金額及律師費用，台電與奇異針對第2仲裁案進行庭外協商，最終以原求償金額約1/3，以2250萬美元（新台幣7.1億元）達成和解。

台電強調，協商結果已經於5月29日報請董事會討論並通過，而台電依協商結果應給付奇異的款項，早在民國103年編列預算並提列，對台電108年度損益不會有重大影響，也不會影響電價。（編輯：李信寬）1080530

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