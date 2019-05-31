承啟轉型跨足AI伺服器 力拚維持獲利

板卡廠承啟發言人周子安31日在台北國際電腦展（Computex）受訪說，承啟未來將以電競顯示卡的本業為基礎，持續投入轉型，增加新產品與新事業，以期持續維持獲利與競爭力。中央社記者吳家豪攝 108年5月31日

（中央社記者吳家豪台北31日電）板卡廠承啟今天發表電競一體機，未來將以電競顯示卡本業為基礎，持續投入轉型，並透過轉投資的思騰合力公司增加AI伺服器相關的新產品與新事業，以期維持獲利。

承啟電競一體機iGame G-ONE預計今年6月量產及上市，採用筆電級圖形處理器（GPU），主機內建在螢幕後方，厚度與電競螢幕相當，減少空間的占用。

承啟自2018年起積極發展新事業與新產品，去年6月成立區塊鏈應用技術發展部門，去年12月14日經董事會通過，透過子公司轉投資思騰合力科技公司，於今年第1季末完成股權整併。

承啟今年4月營收新台幣4.58億元，年增33.2%，主要來自顯示卡及AI伺服器銷售的增加。

承啟發言人周子安說，今年承啟區塊鏈應用技術發展部門與思騰合力共同研發出軟體配置管理的人工智慧（AI）訓練平台，幫助思騰合力在AI高階伺服器的系統整合上提供客戶更具效能的使用，在AI伺服器領域及軟硬體系統整合方案的銷售上更具競爭優勢。

思騰合力成立於2009年，2018年引進承啟投資，應用業務分為輝達（Nvidia）的AI運算解決方案DGX、教育、科學研究、AI事業部等4大事業部門。在教育產業的高性能計算相關領域，思騰合力與大陸的北大、清大、中山大學等大學進行合作，並提供軟硬體系統整合服務。

周子安指出，承啟未來將以電競顯示卡的本業為基礎，持續投入轉型，增加新產品與新事業，以期持續維持獲利與競爭力。

思騰合力總經理王偉表示，中國政府已推出新一代人工智慧發展規劃，首次將人工智慧提升為國家戰略。目前中國有14億人口，行動端用戶超過10億人，加上全國有6000多萬的攝影機，每天產生的醫療數據也很多，這些龐大數據都成為人工智慧的發展基礎。

王偉引述市調機構IDC的數據指出，2020年全球AI市場中用於運算力的投資將超過176億美元（約新台幣5562億元），未來5年的複合成長率將超過30%。

另一家研究機構Gartner的調查顯示，2015年只有10%的企業已經或計畫採用AI技術，2019年這個比率將增加到37%。

王偉表示，教育客戶占思騰合力營收約40%，科學研究占15%，AI企業客戶占40%。由於中國的AI企業超過1000家，其中比較大型的公司都已和思騰合力建立合作關係，看好今年思騰合力的AI企業部門營收將成長最多。（編輯：蘇志宗）1080531