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外資終止連17賣 布局金融股

最新更新：2019/05/31 18:54

（中央社記者吳家豪台北31日電）外資及陸資今天買超台股新台幣19.07億元，終止連續17個交易日賣超，前10名買超個股半數是金融股；蘋概股三王今天仍以賣超收場，其中鴻海遭外資賣超1.23萬張，高居第2。

中國表態不會透過制裁蘋果來反制美國，蘋概三王今天齊揚，台積電、大立光、鴻海終場分別上漲1.95%、5.01%、0.68%，帶動台股收在10498.49點，大漲115.50點，收復年線10417點關卡。自營商買超1.85億元，投信買超10.68億元，外資及陸資買超19.07億元；三大法人合計買超新台幣31.6億元。

觀察今天外資買超前10名個股，金融股占半數，其中新光金買超3.64萬張、台新金買超1.01萬張、中信金買超8354張、臺企銀買超6629張、兆豐金買超5792張，排第2、4、5、7、8名。

其他熱門加碼標的包括主要追蹤標普500 VIX期貨指數的富邦VIX，外資買超張數高達7.33萬張，排名第1；陸股連動ETF（指數股票型基金）的元大滬深300正2買超2.14萬張，排名第3。

電子股群創、仁寶也獲得外資青睞，分別買超7844張、5583張，排名第6、9名；傳產股統一買超5532張，排名第10。

外資賣超前10名依序為緯創、鴻海、榮成、元大S&P原油正2、玉山金、中石化、英業達、元大金、台積電、元大台灣50反1。其中鴻海賣超1.23萬張，排名第2；台積電賣超3387張，排名第9。

凱基投顧分析師張明祥在最新發布的台股市場投資策略報告中表示，假設台廠來自華為訂單全部歸零，相關供應鏈今明年獲利將需下修7%與12%；凱基投顧認為防禦型類股、貿易戰免疫類股、貿易戰轉單受惠股等仍是短期投資重點，而科技股若繼續下挫至合理價格以下，才會逐漸浮現買點。（編輯：黃國倫）1080531

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