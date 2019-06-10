精品咖啡加持 超商業者估今年銷售衝破3.3億杯

（中央社記者蔡芃敏台北10日電）台灣黑金市場蓬勃發展，超商紛紛搶進。業者表示，今年將從咖啡豆、設備、人三大面向著手，拓展販售精品咖啡門市數量，預估今年咖啡銷售量將衝破3.3億杯。

台灣現煮咖啡商機一年高達新台幣450億元，平均每人每週飲用1.6杯咖啡，重度愛好者一週則喝3杯至4杯咖啡。現煮咖啡更是超商金雞母，統一超商在2004年以CITY CAFE打進黑金市場，在平價咖啡市場占有一席之地，去年更以複合店推出全新品牌「!+? CAFE RESERVE」，進攻精品咖啡市場。

統一超商表示，咖啡市場穩健成長，預估今年銷售量將衝破3.3億杯，再創紀錄。現在鎖定辦公區、高級住宅、交通轉運等商圈，將大舉拓展CITY CAFE PREMIUM品牌，從目前400家增加至1000家門市販售現煮精品咖啡。另外，CITY CAFE也推出莊園級的美式、拿鐵。

統一超商指出，從咖啡豆、設備、人三大面向著手，CITY CAFE PREMIUM所使用的咖啡豆是必須來自特定地區、種植環境及氣候，並獲得咖啡品質協會認證。

統一超商今年砸下12億元，購買4200台設備，將大幅改善出杯速度，還能做出微米級奶泡，提升咖啡口感。另外，「人」也是影響咖啡的重要元素，因此，從專業大師、門市區顧問、達人店員，已經培訓超過700名員工。

不過，統一集團旗下還有咖啡品牌星巴克，兩者是否會互相搶食市場，統一超商強調，「兩者形態不一」，星巴克提供良好氛圍、專業知識，講求更精緻的咖啡文化。統一超商則是提供消費者「買到好咖啡」的便利性，定位為高貴不貴的精品咖啡專賣店，兩者經營的客層、方式都不同。

超商雙雄之一的全家也積極搶攻黑金市場，從上、中、下游全面進化，全家指出，單品咖啡推出一年已占Let’s Cafe一成業績，持續更新設備，預計今年底全台全家便利商店都可買到單品咖啡。另外，全家今年起改為台灣UCC在地烘豆，提升咖啡豆鮮度以及風味。

全家另一法寶則是手機App，透過預售、支付、寄杯、轉送服務，增加消費者黏著度，全家指出，去年App銷售咖啡營業額衝破11億元。（編輯：林興盟）1080610