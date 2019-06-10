電信三雄前5月EPS出爐 台灣大蟬聯獲利王

（中央社記者江明晏台北10日電）電信三雄5月財報出爐，台灣大哥大每股賺0.4元，贏過中華電信的0.33元和遠傳電信的0.23元，台灣大前5月每股盈餘(EPS)也以1.91元蟬聯獲利王寶座。

台灣大5月自結合併營收新台幣100.4億元，營業利益14.9億元，稅後淨利11億元，稅後每股盈餘為0.4元。今年自結累計前5個月合併營收495.9億元，營業利益71.4億元，稅後淨利為52.1億元，每股盈餘為1.91元。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，5月母親節檔期momo以直播和發紅包等多元行銷手法吸引買氣，電子商務營收年成長24%；電信業務方面，資訊與通訊業務、IDC雲端服務以及IoT物聯網表現亮眼，此三項合計營收年成長達58%，獲利部份，若排除違約金影響，5月營業利益未較去年同期減少，且較4月份增加；有線電視業務營業利益則持續維持穩定成長。累計前5個月各項業務營業利益皆符合公司預期，合併稅後淨利達成全年財測42%。

中華電信5月合併自結營收166.9億元，與去年同期相較年減逾14%，行動服務營收因去年基期較高及持續受市場競爭影響而減少，客戶手機更換週期延長等因素使行動銷貨收入減少，抵銷專標案營收及MOD營收增加；營業成本及費用為135億元；營業淨利為31.9億元；稅前淨利為32.5億元；歸屬於母公司業主淨利為25.6億元；每股盈餘為0.33元，累計前5月每股盈餘為1.78元。

截至5月底止，中華電光世代寬頻用戶數為362.5萬戶，60Mbps以上的客戶數206.1萬戶，其中，100Mbps以上客戶達148.8萬戶。MOD客戶數達207.2萬戶，行動通信總客戶數達1059.8萬戶。

遠傳電信5月合併總營收為新台幣70.23億元，合併稅息前折舊攤銷前利潤(EBITDA)與稅後淨利分別為24.95億元與7.55億元，5月單月每股盈餘為0.23元。

累計至今年5月，遠傳合併總營收345.8億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為124.12億元與37億元；自結每股盈餘為1.14元，累計1至5月的EPS已達全年度財測目標的44%。

遠傳觀察，整體資通訊業務營收持續成長，較去年同期成長為115%，主要受惠於醫療機構及金融保險產業等大型合作案，而在數位服務營收則較去年同期成長20%，進而帶動整體營運成長動能。同時，在成本費用控制得宜，營收與EPS皆優於財測。在營運策略奏效下，月租型用戶數連5個月正成長，月租型客戶流失率也持續低檔。（編輯：楊凱翔）108010