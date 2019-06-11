乾杯雅茗-KY營收告捷 5月刷新同期新高

（中央社記者江明晏台北11日電）興櫃餐飲股乾杯已於5月13日申請上櫃，受惠新店貢獻加上節慶效應，5月營收創歷年同期新高；手搖飲股雅茗-KY5月與前5月營收均刷新歷年同期新高。

乾杯5月自結合併營收新台幣2.65億元，由於新店貢獻，加上母親節、中日兩大黃金週等節慶效應加持，創下歷年同期新高，較去年同期2.41億元成長10.19%，較4月2.37億元，月增12.18%，呈現雙成長。累計前5月營收12.86億元，較去年同期11.85億元，成長8.51%

乾杯指出，5月營收成長主因受惠於海內外店鋪數增加，台灣事業持續調整體質、汰弱扶強，營收年增7%；中國大陸事業與去年同期相比增加6間分店，營收成長年增62%，一舉推升5月營收創歷年同期新高。

針對中國大陸市場，乾杯展店腳步積極，於5月中旬連展「乾杯燒肉居酒屋」兩店，有望續推升6月業績，並看好台灣20年週年慶的吸客力、黑毛屋新型態首家「天母SOGO店」於6月5日試營運，可望擴大消費族群。

手搖飲股雅茗-KY公布5月合併營收達1.83億元，單月較去年同期成長0.28%；累計今年前5月合併營收為9.21億元，年增4.17%，單月及累計前5月合併營收皆刷新歷年同期新高紀錄。

雅茗-KY表示，聚焦主力品牌「快樂檸檬」發展，大陸及海外同步展店拓點，並持續導入品牌新店型，以及旗下各品牌陸續推出夏季新品的行銷策略，整體效益顯現，是5月營收能持續刷新歷年同期新高的重要因素。

雅茗-KY指出，集團從去年第4季開始，在追求展店、營收的同時；強化管理績效、汰弱留強，以提升獲利。今年第一季季報已具體顯現營運成果，每股稅後盈餘(EPS)為1.32元，較去年同期成長26%；幅度遠優於營收成長的5%。

雅茗-KY旗下快樂檸檬於5月29日與中國具有60年歷史的「大白兔奶糖」展開為期3個月跨界合作，於上海開出中國大陸第一家正版大白兔奶糖、快樂檸檬聯名的奶茶快閃店。

雅茗-KY同時指出，海外市場將是集團今後發展重點。因為以門店的平均營收而言，海外門店是中國大陸的3倍以上，平均獲利則是中國大陸的2倍左右。今年海外市場營收占比將超過一成，今後的比重會越來越高。（編輯：鄭雪文）1080611