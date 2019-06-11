蔡麗雪辭一銀總經理 政院核定鄭美玲回鍋接任

（中央社記者侯姿瑩、劉冠廷台北11日電）行政院今天說，原第一銀行總經理蔡麗雪因病堅辭，行政院長蘇貞昌勉予同意，蔡麗雪上任後，竭盡心力，外界批評多屬揣測。一銀總經理遺缺將由鄭美玲回鍋接任，主要考量她熟稔業務。

行政院4月3日核定多項公股人事案，包括第一金控董事長由合庫金前董事長廖燦昌擔任，第一銀行總經理則由台灣金控前副總經理蔡麗雪升任，4月8日正式上任。不到3個月，傳出蔡麗雪請辭的消息。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，蔡麗雪5月底在醫護人員陪同下，與蘇貞昌會面時表示，因病不得不請辭。蔡麗雪感謝蘇貞昌提攜，並表示，自己在任期間，盡心努力，希望用實力粉碎政治任命的流言蜚語，沒想到因病而需要請辭。

Kolas表示，蘇貞昌原本建議蔡麗雪請長假休養，但蔡麗雪仍因病堅辭，蘇貞昌才勉予同意。蔡麗雪上任後與董事長共同走訪各營業單位，積極研擬方案盼提高中小企業貸款成數與家數，也參與北、中、南3場分區經理座談會，竭盡心力；外界批評多屬揣測，對蔡麗雪相當不公平。

Kolas指出，政院已核定遺缺由曾任一銀總經理的現任第一金人壽董事長鄭美玲接任。這項任命主要考量鄭美玲已經相當熟稔一銀業務，仍有未酬的壯志，也願意繼續為一銀服務。

此外，國民黨立法院黨團總召曾銘宗上午在國民黨團記者會表示，行政院對公股銀行總經理的任命如同兒戲，不但對不起一銀的員工，也不尊重投資大眾；財政部長蘇建榮說不是他推薦的，那到底是誰推薦，行政院應對外說清楚、講明白。

曾銘宗說，就業務指揮來看，今年5月24日，行政院長蘇貞昌創歷史紀錄，召集八大行庫的董事長、總經理交代貸款任務，要每個行庫一年內必須增加2500到3000家的企業貸款，這樣的作為不但侵害行庫、董事會的權責，也違反公司治理原則。（編輯：謝佳珍）1080611