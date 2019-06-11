中石化洽談大陸投資協議 目標一貫化

（中央社記者韋樞台北11日電）中石化公司晚間公告，中石化正與大陸地區單位洽談及簽署投資協議事宜，以拓展當地石化業務，預計投資生產的產品與中石化完成上下游一貫化相關。

中石化指出，為拓展大陸地區石化業務，並符合相關政策條件，正與大陸地區單位達成洽談相關投資事宜，並授權董事長全權洽談及簽署投資協議，依程序向董事會報告。

中石化不願透露投資生產何種產品、規模和時程，但與中石化核心產品己內醯胺(CPL)和丙烯(月青)(AN)有關。

中石化指出，目前頭份廠和小港廠各年產20萬公噸CPL，大社廠年產22萬公噸AN；同時中石化早先已前進中國大陸設廠，在江蘇如東的威名石化廠第1階段規劃的CPL上游原料環己酮(ON)廠已建置完成，預計今年7月正式投產，年產能達15萬公噸；CPL下游產品尼龍6工廠也將在今年下半年開始投產作業，估計年產能10萬公噸。

至於大陸的威名石化廠還缺了中間CPL的生產設備，原本中石化打算在當地採購，不過為了確保生產安全，中石化已經規劃好並送大陸當地政府審批新的年產20萬到30萬公噸CPL設備，以及年產9000公噸的OPP(鄰苯基苯酚)設備。 （編輯：林淑媛）1080611