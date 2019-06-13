東森購物營收亮眼 電商促銷業績拚翻倍

（中央社記者江明晏台北13日電）東森國際旗下東森購物5月、今年前5月合併營收雙創歷年同期新高，其中東森購物網前5月業績，年增達75%，並將在618年中大促推優惠，喊出業績成長100%的目標。

東森國際旗下東森購物5月合併營收新台幣16.8億元，年成長20%，累積前5月合併營收81.88億元，年增40%，雙創歷年同期新高；虛擬通路東森購物網前5月業績，年成長更達75%。

展望後續，東森購物網將在電商重大檔期618年中大促，推出促銷吸客，即日起已暖身開跑，看好首波推出的優惠活動，將挑戰帶動業績成長100%。

東森購物表示，自去年8月開始發放東森幣，迄今已累積發放近23億，成為東森購物鞏固會員黏著的成功要素，業績能持續成長主要憑藉網路的營收，東森購物網整合通路資源，結合電視購物的產品銷售，再運用異業結盟，例如LINE購物、街口和銀行信用卡的行銷策略合作，相互導客。

除了虛擬通路外，東森集團表示，自去年併購東森自然美、新成立東森寵物雲、與回歸經營權的東森房屋，挹注實體門市通路據點的成長，另外結合香港草莓網，東森購物網以及東森直銷網聯通，將產品及服務快速擴散，產生影響力。自2018年4月東森直銷網聯通社交電商啟動以來，累積營收已超過2.2億元，目前仍快速成長中。（編輯：李信寬）1080613