更多編輯台推薦新聞：
早安世界》港警催淚彈清場 反逃犯條例示威群眾多人傷
早報

早安世界》港警催淚彈清場 反逃犯條例示威群眾多人傷

蘇貞昌指示殲滅秋行軍蟲 通報每筆獎金萬元
生活

蘇貞昌指示殲滅秋行軍蟲 通報每筆獎金萬元

圖輯／香港立法會外這一天 反送中群眾遭催淚彈驅散
兩岸

圖輯／香港立法會外這一天 反送中群眾遭催淚彈驅散

專題／有線電視山雨欲來 恐掀另一場斷訊風暴

專題／有線電視山雨欲來 恐掀另一場斷訊風暴

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

因應貿易戰 智邦竹南新增5產線

最新更新：2019/06/13 13:30

（中央社記者潘智義台北13日電）因應美中貿易戰，網通廠智邦科技總經理李志強今天在股東會後表示，除新竹總部3條產線，已著手在竹南廠新增5條產線。

李志強指出，返台擴廠，在竹南新增5條產線以生產雲端交換器、電信設備、企業用交換器等高階及銷美產品為主。

智邦規劃，此次在竹南新增5條產線之後，台灣共有8條產線，另在中國深圳有20條產線，生產中低階、銷往東歐等新興市場及非美國市場的產品。

另外，因應產業競爭加劇，智邦邀請國際雲端大廠研發人才，出任研發副總經理。

智邦在股東會指出，專注資訊電子（IT）基礎建設產業，開發高成長、高價值產品及解決方案，提供客戶多元的整合方案，持續致力於提供專業設計代工（ODM）服務及品牌銷售，因應市場需求。

智邦表示，結合晶片廠商、軟體開發商及方案提供商，提供符合未來行動寬頻與固網需求接取、匯聚，及核心網路設備。針對巨型資料中心（Hyper Scale）客戶推出具備 100G、200G、400G、800G骨幹傳輸速率、符合開放網路架構、軟體定義網路規範的先進網路產品。

同時，強化軟硬體平台，提供方便的軟體開發環境，積極參與軟體開源社群。強化無線網路平台提供雲端管理或接取控制的選擇，滿足各類無線應用的時效性、安全性與簡化運營維護的需求。

智邦利用不同無線射頻技術，完成對應的無線網路連接產品的開發，提供完整的網路覆蓋方案，開發網路功能虛擬化伺服器，滿足邊際雲 （Edge Computing）等應用。（編輯：林沂鋒）1080613

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報