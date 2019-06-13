因應貿易戰 智邦竹南新增5產線

（中央社記者潘智義台北13日電）因應美中貿易戰，網通廠智邦科技總經理李志強今天在股東會後表示，除新竹總部3條產線，已著手在竹南廠新增5條產線。

李志強指出，返台擴廠，在竹南新增5條產線以生產雲端交換器、電信設備、企業用交換器等高階及銷美產品為主。

智邦規劃，此次在竹南新增5條產線之後，台灣共有8條產線，另在中國深圳有20條產線，生產中低階、銷往東歐等新興市場及非美國市場的產品。

另外，因應產業競爭加劇，智邦邀請國際雲端大廠研發人才，出任研發副總經理。

智邦在股東會指出，專注資訊電子（IT）基礎建設產業，開發高成長、高價值產品及解決方案，提供客戶多元的整合方案，持續致力於提供專業設計代工（ODM）服務及品牌銷售，因應市場需求。

智邦表示，結合晶片廠商、軟體開發商及方案提供商，提供符合未來行動寬頻與固網需求接取、匯聚，及核心網路設備。針對巨型資料中心（Hyper Scale）客戶推出具備 100G、200G、400G、800G骨幹傳輸速率、符合開放網路架構、軟體定義網路規範的先進網路產品。

同時，強化軟硬體平台，提供方便的軟體開發環境，積極參與軟體開源社群。強化無線網路平台提供雲端管理或接取控制的選擇，滿足各類無線應用的時效性、安全性與簡化運營維護的需求。

智邦利用不同無線射頻技術，完成對應的無線網路連接產品的開發，提供完整的網路覆蓋方案，開發網路功能虛擬化伺服器，滿足邊際雲 （Edge Computing）等應用。（編輯：林沂鋒）1080613