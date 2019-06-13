雄獅看下半年市場 董事長：保守之中保持樂觀

（中央社記者江明晏台北13日電）雄獅旅行社董事長王文傑表示，下半年市況「保守之中、保持樂觀」，雄獅持續聚焦「國際化」布局，瞄準全球總體出入境市場，王文傑也看好，雄獅今年營收年增率仍能維持成長。

雄獅今天召開股東會，針對下半年市場狀況，董事長王文傑會後受訪表示，「保守之中、保持樂觀」，因大環境不可預測與變動性太多，例如貿易戰的影響與衝擊，外在條件相對保守，但長期來看，觀光產業的發展仍持續成長，短期波動影響有限。他也表示，雄獅擁獨特核心競爭優勢，能在保守環境下樂觀面對，不受外界影響。

展望後續，王文傑表示，雄獅接下來的布局聚焦「國際化」、「全方位」跨國發展，在出境市場方面，逐步從台灣計劃性邁向美加、日本、東南亞全球各地，此外，也致力於在日本、美加、中國、東南亞、歐洲等國家和區域，鎖定入境市場發展目的地旅遊，抓住全球總體的入境和出境市場持續發展。

整體而言，王文傑預期，雄獅今年營收年增率仍能保持成長，當然成長動能會受環境影響趨於保守，上半年營收有維持成長，下半年可望能繼續維持。

雄獅先前公布2019年第一季合併營收新台幣72.34億元，較去年同期成長7.2%，第一季淨利歸屬於業主權益為1.28億元，較去年同期成長6.5%，每股盈餘為1.83元，創上市以來首季每股盈餘歷史次高。（編輯：林沂鋒）1080613