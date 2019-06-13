法財長：政府未阻撓雷諾飛雅特聯姻

（中央社巴黎13日綜合外電報導）法國財長勒麥爾（Bruno Le Maire）今天否認雷諾董事長盛納德（Jean-Dominique Senard）的說法，指出雷諾集團和飛雅特克萊斯勒汽車公司聯姻失敗不應怪罪政府。

勒麥爾在與盛納德會面前告訴法國新聞電台（France Info Radio）：「我們並未阻撓雷諾（Renault）和飛雅特（Fiat）聯姻。」

盛納德昨天對股東表示，最大股東法國政府握有雷諾15%股權，代表政府的董事們要求更多時間研究併購案，因此董事會被迫取消原定投票。

勒麥爾強調：「我們並未否決（併購）計畫。我們不過是在看到日產汽車（Nissan Motor）不願支持後，要求多給5天研究。」

法國政府曾敦促日產支持併購案，但日產表示將在董事會投票時棄權。

飛雅特克萊斯勒上週撤回併購提議。董事長艾爾康（John Elkann）認為，現在試圖推動相關計畫「不合理」。消息人士曾指出，盛納德對法國政府干預飛雅特克萊斯勒提出的350億歐元（約400億美元）併購雷諾案極為憤怒。

勒麥爾表示：「我們的策略一直是…強化雷諾和日產聯盟。這是攸關雷諾和日產獲利的核心問題。我們不會每5分鐘就換一套策略。」（譯者：陳韻聿/核稿：劉學源）1080613