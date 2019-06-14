中環投資10億取得Verbatim品牌 擴大產業布局

（中央社記者張良知台北14日電）光碟大廠中環公司今天舉行董事會，通過擬由子公司取得日本三菱化學控股旗下全球知名儲存媒體品牌威寶（Verbatim）的業務，投資金額達3200萬美元（約新台幣10.08億元），預計年底前完成簽約及交割。

中環資深經理陳君煒表示，此次交易範疇包含Verbatim美國、歐洲、澳洲及香港4家子公司100%股權及商標、專利、技術、通路等，以發展品牌及擴大產品線。

中環指出，Verbatim成立於1969年，於儲存媒體領域深耕50年，為全球知名品牌及領導廠商，銷售據點遍布世界各地，產品線包含光碟、快閃儲存媒體、硬碟、電子周邊附件等產品。其中光碟為全球市占率第一，並擁有多項專利及技術授權。

中環在1998年8月買下Verbatim旗下的美國Sunnyvale、墨西哥Tijuana工廠，獲得磁碟片的記憶體、磁帶原物料和生產技術與設備，有助產品垂直整合及降低成本。另外也成為Verbatim在磁碟片與電腦磁帶的獨家供應商，及共同研發新產品的伙伴。

中環1998年9月與三菱產銷合作，導入三菱提供的專用生產線；1999年中環與三菱及Verbatim策略聯盟，生產光碟片，長期合作關係深厚。

陳君煒表示，藉由此投資案，中環將在儲存媒體領域成為擁有全球品牌、通路、專利及完整產品線的跨國性公司，並藉由涵蓋光碟、快閃儲存媒體、硬碟及電子周邊附件等，完整產品線及堅強的研發團隊，搶攻大數據、雲端世代的全方位儲存解決方案商機，創造新的成長動能。（編輯：黃國倫）1080614