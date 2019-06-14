健康不佳辭一銀總經理遭渲染 蔡麗雪向蘇揆致歉

（中央社記者吳佳蓉台北14日電）第一銀行總經理蔡麗雪說，4月接任以來，因身體無法負荷繁重工作向行政院長蘇貞昌請辭，純因個人健康因素，但卻被渲染為院長用人不當，對此她深感愧疚，希望外界還蘇揆一個公道。

第一銀行總經理蔡麗雪因身體因素向財政部請辭獲准，自4月8日上任以來，時間僅短短2個多月。但蔡麗雪閃辭背後原因，外界出現諸多揣測。

蔡麗雪今天接受中央社記者訪問表示，她於69年進入金融機構服務，一路由土銀基層行員歷練至分行副理、經理、台銀總行副主管；97年台銀成立金控，調派金控服務，負責管理銀行等子公司業務，專業表現也屢獲肯定。

蔡麗雪強調，她與蘇院長素不相識，因金融專業與資歷獲得肯定與拔擢，今年4月履新以來，為不負院長期待，一本初心，積極任事，聽取內部業務簡報、參與全國北中南三區經理座談會、專業主持各項經營會議及視察數10家分行等。

蔡麗雪說，她接任以來，盡心盡力，無奈因過度操勞，舊疾復發，遵照醫囑需長期休養不宜工作，為免個人身體因素影響行務推展，於5月27日向蘇院長提出請辭。

對於蔡麗雪請辭，蘇揆原本極力挽留，但得知她是因身體無法負荷繁重工作，才勉強同意。

蔡麗雪說，近日看到外界將純因個人健康因素，不得已需退休靜養身體的私事，以不實報導渲染為院長用人不當，造成院長困擾，她深感愧疚；但這些都並非事實，希望把請辭原委始末說明清楚，風波能就此平息，還蘇院長一個公道，也讓她有清靜休養的空間。（編輯：林淑媛/楊凱翔）1080614