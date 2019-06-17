大同市場派提案落敗關鍵 少了3萬2千張外資票

（中央社記者吳家豪台北17日電）大同公司面臨經營權之爭，今天股東會上市場派提案解任3位獨立董事，贊成票沒過半而未通過；市場派認為，支持提案的3萬2千多張外資票未計入有效票，導致意外落敗。

大同股東三雅投資公司、新大同投資顧問公司，以及鄭豐儀、欣同投資顧問公司、競殿投資公司分別提案，要求解任大同獨董蘇鵬飛、劉宗德、吳啟銘，將造成大同審計委員會無法運作。外界預期市場派將透過此案迫使大同召開股東臨時會補選獨董，進一步全面改選董事、取得經營權。

投票結果出爐後，解任3位獨董提案的贊成比例48.58%、反對比例23.73%、棄權比例27.69%。因贊成票數未過半，3項議案皆未通過。

大同小股東、同時也是財經名嘴的蔡玉真會後接受中央社記者採訪表示，解任獨董案未通過，讓市場派「有點意外」，因為有3萬2千多張支持提案的外資票未計入有效票，一直到股東會結束後，市場派還在追查哪個環節出了問題。

蔡玉真說，若計入上述3萬2千多張外資票，應該可以獲得出席股數過半贊成提案，讓大同公司能有所改善。

她也表示，如果查出市場派的票因不當方式而不被計入，市場派可能會考慮向法院提起確認決議無效的訴訟。

中華金融人員暨投資人協會秘書長尚潔梅多年前投資大同股票約100多萬元，以現在股價換算約50張。他在股東會後告訴中央社記者，目前大同的管理階層太不講求經營道德，也不顧對小股東的責任，霸著經營者的位子又不好好做，應該要下台負責。

尚潔梅說，獨董在公司經營上具有特殊地位，應該為公司發展和小股東權益多著想，但大同3位獨董卻是公司應聲蟲，幫忙護航大同，沒有盡到獨董責任，今天會有解任獨董的提案，就代表股東已經不信任獨董。

創業逾百年的大同近年面臨內憂外患，旗下面板廠華映、太陽能廠綠能鉅額負債，經營大同的林家也受市場派步步進逼，經營權遭逢危機。

綠能因去年財報淨值轉為負數，已在今年5月2日下市；另1家子公司華映去年淨值轉負，5月13日下市。大同旗下尚志半導體認列子公司綠能巨額投資損失，今年第1季淨值轉為負數，股票將於6月26日終止上市，將成為大同集團第3家股票下市的企業。（編輯：黃國倫）1080617