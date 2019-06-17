台歐GDPR技術性諮商漸入深水區 歐盟關注2重點

（中央社記者潘姿羽台北17日電）國發會主委陳美伶剛結束出訪歐盟行程，她表示，與歐盟進行首次GDPR技術性諮商的過程「非常順利」，已敲好今年秋天將進行第2次對談，歐盟主要聚焦跨境傳輸及個資保護專責機關2大重點。

陳美伶6月初率團出訪歐盟，與歐盟進行通用資料保護規範（GDPR）首次技術性協商，並展開首屆數位經濟對話。

陳美伶今天表示，歐盟針對個資的蒐集、處理、利用，對台灣提出18項議題，國發會這次先就其中8項議題做說明，解釋台灣個資法的規範及執行細節，剩下的10項議題，則約好在今年秋天進行視訊會議討論。

陳美伶說，歐盟主要關注2大重點，一是跨境傳輸，因為台灣採「原則許可、例外不許可」，歐盟則為「原則不許可、例外許可」，正好相反，台灣與歐盟兩邊立法意旨不太相同，因此歐盟關注台灣的法律、執行過程，是否足以保護個人資料。

另個重點則是台灣是否設置個資保護的獨立專責機關，陳美伶坦言，這是比較困難的部份，因為台灣組織改造相對剛性，去年行政院已責成國發會成立「個人資料保護專案辦公室」，屬於任務編組的型態。

國發會官員補充，歐盟在意的是獨立性，遇到爭議時，專責機關是否能不受到政治干擾，照常運作，因此不是非得設置獨立專責機構，國發會接下來也會與歐盟討論，如果功能上可以達到獨立性，是否非要設一個獨立專責機關。

觀察他國作法，國發會官員表示，以日韓為例，日本透過組織改造，成立了專責機關，現已通過歐盟的適足性認定；韓國還在申請中，雖有設立個資保護專責機關，但因沒有裁罰權，現在也在修法中。

陳美伶最後表示，部分國家花了大概2年的時間通過適足性認定，台灣也會加快腳步，希望盡快獲得歐盟認可。（編輯：趙蔚蘭）1080617