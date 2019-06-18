618購物節登場 電商全力衝刺拚業績

（中央社記者江明晏台北18日電）電商盛會「618購物節」今天登場，電信與手機業者參戰，台灣大表示，去年單日營收創下168%的年增率；friDay購物看好季節家電銷售；東森購物網要拚業績翻倍。

台灣大哥大myfone購物同步祭出「夏殺盛典618」活動，今天上午10時起結帳都享現折優惠，台灣大表示，看好618購物節的業績，myfone購物在去年6月18日單日營收創下168%年增率的佳績，iPhone系列手機銷量成長399%，吸塵器類252%，涼夏生活家電成長幅度更達513%。

因應網購年中慶，遠傳電信旗下的friDay購物率先開跑，集中火力於17日至20日，祭出全館精選商品1折起等優惠，並看好季節性商品成「帶路雞」，friDay購物綜合各式數據資料分析預測，這波年中慶的銷售主力將以季節家電（空氣清淨機、除濕機、電扇）、夏季寢飾寢具及美妝保養品為主。

在全球主打電商通路的新興手機品牌realme也宣布在台推出realme 3 Pro新機，今天線上平台現貨開賣，並祭出618快閃優惠。

購物節氛圍這幾年來持續發酵，以去年雙11光棍節來說，東森購物網創20年來最佳銷售紀錄，不到2小時就做出超過平日一天的業績。今年東森購物網推出全館全天最高15%東森幣回饋，同時與知名遊戲直播金剛平台合作，半價競標開賣，瞄準遊戲族群開發宅經濟，挑戰本波業績較去年同期成長100%。

東森購物電子商務事業部營運長楊俊元表示，觀察今年市場景氣和購物氛圍，較去年更加熱絡，今年促銷活動規格完全比照雙11，這波還搭配電視購物、網路和直播多元通路，一起衝刺業績。（編輯：鄭雪文）1080618