新型態創新衝撞法規 公平會表態：執法從寬

公平會主委黃美瑛肯定創新在競爭扮演的角色，她表示，不希望法規抹煞掉創新。中央社記者潘姿羽攝 108年6月18日

（中央社記者潘姿羽台北18日電）政府鼓勵創新，盼成為驅動經濟成長的動能，但創新也常觸及法規的灰色地帶，公平會主委黃美瑛表態說，創新是創造競爭的動力，不希望被法規抹煞，因此執法標準會用比較寬鬆的態度來看待。

公平會今天舉辦「2019台灣競爭政策及競爭法國際研討會」，黃美瑛受訪時談到破壞性創新對市場的影響，她表示，公平交易法其實是鼓勵競爭，也很肯定創新在競爭扮演的角色，不希望法規抹煞創新。

黃美瑛表態，公平會在執法上，面對創新活動時，應該不會用很嚴格的態度去抵制掉創新，而是用比較寬鬆的態度來看待。

媒體進一步詢問，公平會對創新抱持較開放的立場，但有無設定底線，黃美瑛說，執法上還是會從個案來檢視，企業的上下游關係、競爭細節等，依個案情況不同來認定。

黃美瑛說明，每個案件情況不同，以Uber為例，有人認為是平台，法規適用就以資訊業者來認定，但若認定為運輸業，就要符合運輸業法規，同一家公司在各國可能有適用規範的差異。

至於公平會是否考慮因應數位經濟趨勢來修法，黃美瑛表示，公平會已成立數位經濟競爭政策專業小組，經過一年多的運作，對理論、文獻、國外案例蒐集等，有進行一些內部研究，也會研究4大數位科技巨擘GAFA（Google、Amazon、Facebook、Apple），看看GAFA經營會觸及哪些競爭議題，這也是各國都在關注的重要話題。

黃美瑛表示，現階段並不認為有需要因應某種數位經濟模式要去修法，比較迫切的是逐步加強分析工具，才能更精確的去界定市場、研析對市場的影響及衝擊。

數位經濟快速發展，競爭執法面臨更多挑戰，黃美瑛說，以聯合行為為例，過去企業聯合的管道可能透過吃飯、打電話等，現在通訊軟體Line可能也是管道，這就是數位經濟下產生的新工具；不過公平會對聯合行為的構成要件蠻嚴謹，不會隨便認定。（編輯：李信寬）1080618