618年中大促 電商平台成績單亮眼

（中央社記者江明晏台北19日電）618電商年中盛事，助攻電商平台業績，創業家兄弟旗下電商平台累積交易額突破新台幣200億元，剛好在618當日達里程碑；東森購物網只花一個多小時，業績就突破去年同期表現。

創業家兄弟宣布旗下電商平台累積交易額突破200億元，剛好在618年中大促當日達到此里程碑，此外，生活市集6周年慶業績同創紀錄，期間流量較去年5周年慶期間成長2.4倍，而618大促當日，生活市集流量最高的中午12時至1時，進站流量達平日同期的2倍，訂單數為平日同期的5倍，業績成長幅度為平日同期的6.6倍。

創業家兄弟董事長郭書齊表示，創業家兄弟已是發展成熟且持續茁壯的電商平台，累積交易額突破100億元大關是在2017年6月，僅兩年的時間就再突破下一個100億元，且發生在生活市集6周年慶期間、618大促當天，別具意義。

618電商年中盛事，推升電商買氣，東森購物示，旗下東森購物網只花一個多小時，業績就突破去年同期表現，截至晚間6時，業績已超越去年2倍，觀察網路流量較平日增加一倍，熱銷品項以3C家電、美妝保健、美食為主。（編輯：楊玫寧）1080619