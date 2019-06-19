G20川習會有譜 帶動亞股全面勁揚

（中央社香港19日綜合外電報導）美國總統川普大讚與中國國家主席習近平進行了「非常良好」的通話，還說兩人下週將在20國集團（G20）峰會碰面，讓終結撼動全球經濟的美中貿易戰露出曙光，帶動亞股開盤走高。

法新社報導，川普5月決定對中國祭出新一輪關稅，讓數個月來看似正面的談判陷入停滯，震驚各界並引發全球金融市場波動，川普上述言論為投資人提供了迫切需要的動力。

川普推文說：「與中國國家主席習近平通話，談的非常好。我們下週將在日本的G20峰會舉行廣泛會談。雙方團隊將在我們會面前先展開會談。」

他稍後告訴記者，「會談將會進行得非常順利」，還說中國希望達成協議。

歐洲中央銀行（ECB）總裁德拉吉（Mario Draghi）暗示可能降息，以支持歐元區疲弱的經濟，更進一步為市場增添樂觀情緒。

此外，美國聯邦準備理事會的最新利率政策會議將於今天稍後落幕，市場聚焦聯準會計劃對貨幣政策做何改變。

美股3大指數都上漲1%以上，亞股今天開盤延續這波漲勢，港股上漲超過2%，東京股市上漲1.7%，上海和新加坡股市上漲1.4%，雪梨股市上漲1%。台北、威靈頓和首爾股市也都上漲超過1%。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1080619