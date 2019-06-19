林伯豐：川習會和緩美中貿易戰 但未必解決問題

三三企業交流會19日舉行6月例會，三三會副理事長林伯豐受訪時指出，美國總統川普、中國國家主席習近平願意會面，顯見貿易戰有緩和跡象，但是，美中貿易問題不會一次就解決，也不期待短期能夠達成協議。中央社記者蔡芃敏攝 108年6月19日

（中央社記者蔡芃敏台北19日電）美國總統川普與中國國家主席習近平確定將在G20見面，三三會副理事長林伯豐表示，川習願意見面，顯示美中貿易戰氛圍和緩，但問題不會一次就解決，也不期待短期能夠達成協議。

各界關心美中貿易戰後續，美國總統川普表示，已經與中國國家主席習近平通話，確定在28日登場的20國集團（G20）大阪峰會會晤，兩國代表也將於會前再度展開貿易談判。

三三企業交流會今天舉行6月例會，三三會副理事長林伯豐出席活動。他受訪時指出，川普、習近平願意會面顯見貿易戰有緩和跡象，但是，美中貿易問題不會一次就解決，也不期待短期能夠達成協議。

勞動部將在今年8月中旬召開基本工資審議委員會，林伯豐說，調升基本工資是必然的方向，不過，應該由基本工資審議委員會按照現有制度、條件評估，而非由勞動部、高階官員來說應該增加多少，政府應該考慮企業成本以及勞工實際受益金額。

他也建議，勞保負擔比例應改為企業60%、勞工20%、政府20%。

另外，立法院本週召開臨時會，行政院期盼產創條例、境外資金匯回專法、所得稅法、工廠管理輔導法與海關進口稅則條例等「經濟五法」儘速完成三讀。

林伯豐致詞時也提出建議，希望產創條例能擴大投資抵減適用範圍，包括研發、人才培育、傳產投資節能及綠能設備等；海外匯回優惠年限應從2年，配合企業實際投資延長至5年；農地工廠不宜就地合法，以免影響生態環境。（編輯：李信寬）1080619