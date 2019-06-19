東元拓展餐飲版圖 跨足植物工廠

（中央社記者江明晏台北19日電）台北國際食品展今天登場，東元餐飲集團為今年最大參展商，並大秀科技實力，推出服務型機器人與商用冰箱，更跨足植物工廠，穩定食材的供應量和品質，邁向食材自給自足的目標。

2019台北國際食品展今天至22日於南港展覽館登場，東元餐飲集團為今年食品展最大參展商，以「食在東元，實在安心」為主軸，除聯合集團眾多品牌，包含摩斯漢堡、樂雅樂、餡老滿、ABC廚藝教室及Dolce Park等12家品牌攜手展出，更邀約印度、澳洲、韓國，以及日本10個縣市共同參與，推廣國際美食，促進文化交流，也顯現東元集團拓展餐飲版圖的決心。

今年東元餐飲集團將智慧科技運用於各項領域，今天開幕式上，東元推出第二代專業服務型機器人為「安心智慧農場」揭開序幕，東元集團會長黃茂雄採摘「安心智慧農場」的蔬菜，並由摩斯漢堡、樂雅樂、ABC廚藝教室現場料理。

東元說明，「安心智慧農場」在全密閉式的環境中，採用高科技自動化的方式，針對植物生長所需的溫溼度、光照、水分進行監控，並且使用LED燈照射，讓植物的生長不受自然環境與季節的影響，穩定食材的供應量和品質，朝向食材自給自足的目標邁進。

為了提升顧客用餐體驗，摩斯漢堡結合東元推出服務型機器人，能靈活穿梭在店舖內完成送餐任務，未來將在部分店面推出「摩斯機器人為您慶生」等客製化活動。

另外，東元集團餐飲事業群旗下美樂食引進日本大阪人氣連鎖餐廳「串家物語」，是台灣首家吃到飽串炸餐廳，近期將新增板橋據點，預計21日起於板橋遠東百貨試營運，25日正式開幕。（編輯：林興盟）1080619