電子股撐起一片天 台股狹幅震盪奮力收紅

（中央社記者韓婷婷台北20日電）美國聯邦準備理事會(Fed)釋出降息暗示，但台股在亞股中表現相對偏淡，僅靠電子股撐起一片天，指數本周連續第4個交易日收紅，保留挑戰10800點的空間。

加權股價指數終場上漲9.67點、漲幅0.09%、收在10785.01點、成交值新台幣1265.62億元，其中，股王大立光漲勢暫歇，未能直取4000元大關，所幸台積電、鴻海力守平盤之上；而被動元件、5G概念股百花齊放，櫃買指數維持強勢不墜。

分析師表示，台股本周連漲4天，週線拉出超過200點長紅，不但週線2連紅，量能也有明顯增溫，連續2個交易日出現1200億元以上大量，技術面頗有持續上攻的意圖，5月9日的長黑K棒高點10910點若能克服，台股可望演出回升行情。

分析師指出，上市櫃除權息即將進入密集期，今天由台塑化除息揭開序幕，個股除權息後表現值得關注，後續還有20國集團峰會(G20)中川習會結果、上市櫃公司6月營收表現等變數，投資人也需關心外資在昨天期現貨同步大買之後，買盤力道能否持續等籌碼面變化。（編輯：鄭雪文）1080620