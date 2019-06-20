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星國亞洲電信資訊展 電電公會盼切入東協市場

最新更新：2019/06/20 15:26
亞洲電信及資訊展（CommunicAsia）從18日起在新加坡舉行3天展覽，台灣區電機電子工業同業公會率8家台灣業者參展，盼切入東南亞市場，呼應新南向政策。中央社記者黃自強新加坡攝 108年6月20日
亞洲電信及資訊展（CommunicAsia）從18日起在新加坡舉行3天展覽，台灣區電機電子工業同業公會率8家台灣業者參展，盼切入東南亞市場，呼應新南向政策。中央社記者黃自強新加坡攝 108年6月20日

（中央社記者黃自強新加坡20日專電）新加坡第30屆亞洲電信及資訊展受東協買家關注，台灣電電公會今天指出，台灣有高端電信產品與成熟資通訊產業鏈，盼透過星國切入東南亞國家市場，呼應新南向政策。

第30屆亞洲電信及資訊展（CommunicAsia）從18日天起在新加坡金沙會展中心舉行3天展覽，除台灣外，共有羅馬尼亞、南韓、俄羅斯、中國與新加坡等多國參展。

亞洲電信及資訊展今年邁入第30年，同步涵蓋「亞洲電信及資訊展」、「亞洲國際未來科技展覽暨研討會」及「亞洲國際多媒體廣播科技與設備展覽」3項展覽。台灣是第19度參展。

率團參展的台灣區電機電子工業同業公會國際業務室代表謝森岳今天告訴中央社記者，亞洲電信及資訊展主要展品為資通訊產品、光纖產品、電腦週邊、電子商務、衛星系統、物聯網、5G、企業網路服務解決方案、電信服務、網路寬頻服務等產品。

「亞洲國際未來科技展覽暨研討會」著重數位轉型服務、新興解決方案、人工智慧、網路安全、區塊鏈及雲端計算等新創技術及科技。

他表示， IP廣播系統、媒體內容創作、直播設備、電競娛樂、雲端整合方案、錄影錄音器材、後製軟體等，則是「亞洲國際多媒體廣播科技與設備展覽」的重點。

謝森岳以這次三展合一展會為例，說明與會的資訊通訊業者均高度關注光纖網路、大數據結合雲端計算、媒體平台及內容創造、數位轉型、物聯網及平台整合、數據管理和網路安全、智慧城市及衛星通訊傳輸技術。

他指出，由於台灣在高端電信產品與資通訊產業鏈發展擁有高端技術，相關資通訊產業也有相當的成熟度，盼透過參與今年展會，讓台灣與東南亞國家協會（ASEAN）以及國際市場接軌。

台灣區電機電子工業同業公會今年共協助8家台灣廠商參展。（編輯：馮昭）1080620

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