小股東盼營運起死回生 王雪紅：我的身家也在這

（中央社記者江明晏台北21日電）宏達電今天召開股東會，小股東不滿股價低迷，盼公司改組起死回生，董事長王雪紅回應，目前公司營運穩定、願景清晰，也感謝股東把身家性命寄望在宏達電，並強調「我也是」。

宏達電今天的股東會約有100多名股東出席。宏達電去年靠業外貢獻轉盈，但本業未轉盈、股價低迷仍讓若干股東不滿。

宏達電日前董事會決議股利分派，每股將配發現金股利0.38元，預計發放3.11億元現金，打破宏達電連續3年股利掛零紀錄。

今天現場有小股東發言表示，王雪紅去年曾說今年要讓股東笑嘻嘻，但今年股利只打算發0.38元，他不滿這8年來，宏達電股東是「歸零膏」，股價從全盛時期的1300元，昨天收盤價變成37.1元，簡直天差地別，3年來公司還虧了500億元，今年只是靠著Google案轉盈，希望讓HTC能改組起死回生。明年再虧下去恐怕又歸零，不要讓小股東「抱恨而終」。這段發言引起其他小股東鼓掌認同。

王雪紅回應表示，自己去年初真正開始接CEO，已經引導公司改組，目前進入非常穩定、願景非常清晰的狀態，而且跟著世界前端科技發展，不管在VR、AI與5G都是世界第一。

王雪紅並強調，「我也是最大股東，盈利非常重要，謝謝股東把身家性命寄望在宏達電，我也是，互相勉勵，相信宏達電是健康茁壯的成長」。

宏達電財務長沈道邦表示，宏達電資產非常健康，現金非常充足，過往3到4年來，對營運需求做很多審慎調整，未來也會審慎去做投資評估與能力成本這一塊。

他說，現在願景非常清楚，針對這個市場是快速成長，非常看好VR與5G的爆發性，要平衡投資與成本控制，前3年經過很大轉型階段，虧損是被轉型影響，目前有了非常明確的願景，深信將有爆發性，為了替所有股東創造長遠利益，現在需要繼續投資，虧損原因在此。

另有小股東說，HTC軟體做得很好，但硬體如果沒有銷售出去，如何能在中國教育市場布局；王雪紅回應說，VR對教育市場很重要，宏達電結合很多對教育重視的VR開發商，進行軟硬體協助與開發，現在進度良好，不只聚焦中國，也會顧及歐洲與美國，但做教育這方面需要很長時間去發展。（編輯：李信寬）1080621