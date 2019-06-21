賺14元派利0.38元 宏達電保留資金拚續創新

（中央社記者江明晏台北21日電）宏達電去年靠業外每股賺逾14元，今天召開股東會通過股利0.38元，有股東盼提高股利，但宏達電回應，公司目前正處於市場成長的階段，需資金繼續創新，是對股東創造最大利益的方式。

宏達電今天召開股東會，現場約有近200名股東齊聚，由於鴻海、仁寶等重量級股東會也在今天登場，今年出席宏達電股東會的人數估計是近7年來最少；約10多名小股東陸續發言，有的抱怨股價、有的反映股利不夠高、盼望送手機、有的幫王雪紅打氣鼓掌，還有小股東哭訴「生活過不下去」，整場股東會在11時19分落幕。

有股東痛訴，他每年都來，都看到現場股東都愁眉苦臉，「明明宏達電曾經是台灣的驕傲，現在居然會走到個地步」，宏達電前年股東會時股價是70多元、去年股價50多元、現在則是37元，擔憂宏達電淪為雞蛋水餃股，或是打入全額交割，他猶記得，王雪紅曾屢次承諾賺錢，他已把這輩子的退休金投入，買了100多張，不知道接下來日子怎麼過。

宏達電董事長王雪紅強調，她不看股價，絕對不炒作股票，HTC會非常努力經營，也相信未來不會讓股東失望，並向股東至上最大感謝，期望未來股東是快樂的；她也強調，任何投資在新科技上不是一朝一夕，智慧機也面臨競爭，宏達電也發行區塊鏈手機，相信股東也能看到宏達電對全球的貢獻。

智慧機市場競爭激烈，目前宏達電正逢轉型期，3年內虧損5個股本，不過去年首季靠Google挹注業外轉盈，宏達電2018年營收為新台幣237億元，全年營業毛利為5.15億元，稅後淨利為120億元，每股盈餘為14.72元，終結連3年虧損的命運。

宏達電今天股東會通過，每股將配發現金股利0.38元，預計發放3.11億元現金，打破宏達電連續3年股利掛零紀錄。

不過，現場有股東表達不滿，認為宏達電今年好不容易賺錢，股利才發0.38元，提議應該提高，獲得其他股東鼓掌響應，

但宏達電財務長沈道邦對此表示，2018年對業務發展與營運都做了相當大的改變，針對很多新市場做開拓，從成本控制，過去前3年成本和費用已經砍了6成，今年砍了2成多，智慧機與虛擬實境（VR）也做了整合，也對市場有爆發力，現在必須要繼續投資創新技術與人員，才能創造股東價值長遠利益。他重申，公司目前正處於市場成長的階段，需要資金繼續創新，這是對所有股東創造最大利益的方式。

還有股東抱怨，宏達電股東會紀念品送背包，但上面有HTC的LOGO，現在營運、股價都不好，「實在背不下去」，王雪紅也承諾，會重新檢討紀念品。現場還有自稱是醫師的股東前來和王雪紅建議VR的策略，王雪紅說，VR在醫療的發展很重要，例如開刀前可以透過VR先看清楚腦血管，目前已經和許多醫院推廣合作，相信大家未來會看到。（編輯：楊凱翔）1080621