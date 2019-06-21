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南山人壽新系統出包 董事長杜英宗致歉並擔責

最新更新：2019/06/21 17:39

（中央社記者吳佳蓉台北21日電）南山人壽今天舉行股東會，對「境界成就計畫」IT系統上線後頻出包，董事長杜英宗放軟身段，當場向小股東道歉，並表示會為「境界成就計畫」負起責任。

南山人壽去年斥資百億元開發「境界成就計畫」IT系統，不料，新系統上線後，不時傳出理賠金算錯、保單未催繳就失效、未成功扣繳保費等帳務、新保單送件核保速度變慢等狀況，嚴重影響保戶權益；還引來金管會注意，要求於6月底前限期改善。

杜英宗今天於股東會致詞時表示，「境界成就計畫」IT系統上線後，造成客戶、業務員不便，對此致上歉意，已採取各項配套措施，全力優化系統服務；若「境界成就計畫」需要有人負起責任，他會負責。

南山人壽說明，目前主要服務項目中，包括核保、理賠效率皆已恢復新系統上線前的服務水準；0800電話客服的服務效率業已逐步提升，契變、收費等也將陸續恢復服務效能。

同時，這段期間受到影響的保戶，南山人壽已個別向保戶溝通說明及妥善處理，並無任何保戶的理賠案件受到損失；如果有進入停效或自動墊繳的保單，已透過業務員主動與受影響的保戶聯繫，經客戶繳費完成，保單即恢復效力，客戶權益不受影響。

至於有小股東反映，南山人壽每年都獲利，卻不發放股利。南山人壽回應，股利發放都是依照法規及公司章程規定，2018年度期末保留盈餘，依法提列法定盈餘公積及特別盈餘公積後，並無可分配盈餘，所以才未配發股利。（編輯：郭萍英）1080621

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