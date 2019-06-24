高雄國有地上權案續熱 鳳山區土地溢價率51.26%

（中央社記者吳佳蓉台北24日電）今年首批國有設定地上權案今天開標，釋出11宗案源，最終標脫4宗，其中高雄兩宗住宅區標的，合計吸引11宗標單，投資熱度最佳，最終各以溢價率51.26%及26.78%標脫。

財政部國產署4月22日公告11宗國有土地設定地上權案，並於今天開標，最終標脫4宗，總決標金額為新台幣4億5785萬元，標脫率36.36%，高於去年全年標脫率32%，每年國庫可收取地租金395萬2830元。

標脫的4宗標的，有2宗皆位於高雄市。其中1宗基地座落三民區、屬於第4種住宅區，共吸引5封標單投標，最終由集泰建設公司以9660萬元得標，溢價率26.78%，換算每坪得標價18萬0763元。

另1宗位於高雄市鳳山區、屬於第3之1種住宅區的標的，吸引多達6封標單，最終由一位莊姓自然人以1.5億元得標，溢價率高達51.26%，換算每坪得標價17萬2596元。

其餘2宗成功標脫案件，1宗位於彰化縣員林市，屬於第二種住宅區，僅1封標單投標，由一名楊姓自然人以3914.66萬元得標，溢價率0.03%。1宗位於台南市永康區，屬於住宅區，同樣僅有1封標單投標，由上維地產公司以1億7211萬元得標，溢價率3.76%。

國產署副署長李政宗說，今天開標，台北市中正區及內湖區標的同樣各收到1封標單投標，但因投標單格式不符，導致成為無效標，不然加計這2宗，今年首批地上權案的標脫率將提高為54%左右；後續會審慎研議，是否再將這2宗標地，列入下一批地上權案名單。

住商不動產企研室經理徐佳馨分析，高雄地上權案熱度高，與如今取得土地未來越困難有關，建商因此將國有土地設定地上權案視為取得土地的管道之一，也藉此化解面臨的推案壓力；雖然地上權住宅可能面臨市場接受度、租金負擔等挑戰，但未來業者仍可透過出租住宅等方式解套。

國產署表示，預計8、9月將再推出第二批國有地設定地上權案，此外，不排除另外單獨列標台北市捷運松江南京站2號及3號出入口基地案，希望在兼顧國庫收益下，創造民眾、業者及政府三贏。（編輯：黃國倫）1080624